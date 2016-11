Weitere Neuerungen: Zweite Entwickler-Beta von iOS 10.2 erschienen

Apple hat in der Nacht die zweite Beta-Version von iOS 10.2 an Entwickler verteilt, die auch eine neue Beta-Version von watchOS 3.1.1 enthält. Bereits mit der ersten Beta-Version hatte Apple neue Emoji aus Version 9.0 des Unicode-Standards eingeführt sowie die neuen Wallpaper, welche zusammen mit dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus erschienen waren. Bereits in der ersten Beta zu sehen war auch der neue Nachrichten-Effekt "Feuerwerk".Mit der zweiten iOS-Beta hinzugekommen ist nun unter anderem die angekündigte "TV"-App zum einheitlichen Zugriff auf das Video-Streaming-Angebot für die USA. Es setzt Single Sign-on voraus, welches ebenfalls nur in den USA zur Verfügung steht. Die "TV"-App ist momentan nur für iOS als Beta erschienen. Die ebenfalls gestern veröffentlichte zweite Beta-Version des kommenden tvOS 10.1 enthält hingegen noch keine "TV"-App, obwohl die Funktion von Apple auf der zurückliegenden Presseveranstaltung explizit für das Apple TV 4 beworben wurde. Die Gründe für diese rätselhafte Zurückhaltung sind nicht bekannt. Denkbar wären unter anderem Nachverhandlungen mit Inhalte-Anbietern wie Netflix oder kritische Fehler.Apple wird außerdem mit iOS 10.2 kleinere Verbesserungen an der "Apple Music"-App vornehmen. So sind die Shuffle- und Repeat-Funktionen zur zufälligen bzw. wiederholten Wiedergabe prominenter platziert und damit leichter erreichbar. Eine weitere Neuerung der zweiten iOS-Beta ist eine neue optionale SOS-Funktion, bei der durch fünfmaliges Drücken der Home-Taste der regionale Notdienst angerufen wird. Apple reagiert damit auf eine geplante Gesetzesvorlage in Indien, die Smartphone-Hersteller ab 2017 entsprechend verpflichten soll, eine solche Funktion einzubauen.In der Beta ist die neue SOS-Funktion auf ausgesuchte Länder beschränkt, darunter Australien, Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Russland, Spanien und die USA. Um die neuen SOS-Funktion nutzen zu können, muss sie zunächst in den iOS-Einstellungen aktiviert werden.