Vor angeblichem Produktende: Firmware-Update für alle neueren AirPort-Basisstationen

Problembehebung

So installieren Sie die Updates

Zukunft der Apple-Router

Besitzer eines AirPort Extreme, AirPort Express oder AirPort Time Capsule erhielten heute Nacht von Apple aktualisierte Firmware, welche ein Problem bei der Mac-Fernsteuerung über das Internet behebt. Die seit 2013 nicht mehr aktualisierten Apple-Router stehen jüngsten Berichten zufolge kurz vor dem Ende ihres Lebenszyklus, doch noch erhalten sie notwendige Sicherheits- und Bugfix-Updates.Bei dem behobenen Fehler handelt es sich um das Problem, dass bei eingeschaltetem »Zugang zu meinem Mac« die AirPort-Stationen manchmal nicht im AirPort-Dienstprogramm angezeigt wurden. »Zugang zu meinem Mac« erlaubt die Datei- und Bildschirmfreigabe eines Macs über das Internet. Die AirPort Base Station Firmware 7.7.8 ist für diejenigen Modelle mit 802.11ac WLAN gedacht, also den aktuellen AirPort Extreme und AirPort Time Capsule. Die ebenfalls neue Version 7.6.8 kümmert sich um diejenigen Geräte mit 802.11n WLAN, also AirPort Express und ältere Modelle von Extreme und Time Capsule.Um ein Firmware-Update auf einer AirPort-Station aufzuspielen, ist entweder ein verbundener Mac oder ein iOS-Gerät notwendig. Mittels des AirPort-Dienstprogramms, in dem sich eine rote Markierung mit einer Zahl neben dem Namen der verbundenen Station befindet, erfolgen Download und Installation. Das Programm findet sich auf dem Mac unter Programme > Dienstprogramme und lässt sich für iOS aus dem App Store laden ( ). Während des Aktualisierungsvorgangs sind die AirPort-Stationen vorübergehend nicht erreichbar. Sie sollten also sicherstellen, dass keine Festplatte zur Freigabe über Ihr Netzwerk via dieser AirPort-Station verwendet wird.Das Ende der AirPort-Stationen wurde von Apple nicht offiziell bestätigt. Allerdings heißt es, das entsprechende Entwickler-Team sei aufgelöst und auf andere Teams verteilt worden. Möglicherweise strebt Apple an, die Router-Funktionalität auf das Apple TV zu übertragen, allerdings ist auch ein Komplettausstieg Cupertinos aus diesem Segment möglich.Weiterführende Links: