Unbekanntes Apple-Produkt: FCC-Antrag gibt Rätsel auf

Mysteriöses »Wireless«-Gerät

Drei mögliche Erklärungen

Wenn ein Unternehmen Produkte auf den Markt bringen möchte, die über bestimmte kabellose Kommunikationswege verfügen, ist eine Anmeldung bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) obligatorisch. Dazu gehört auch beispielsweise das iPhone. Die jüngste Eintragung aus dem Hause Apple wirft einige Fragen auf.Denn der Konzern meldete ein nicht näher bekanntes Gerät an, welches über Bluetooth LE und Near-Field-Communication (NFC) verfügt, also dem Verfahren, was Apple auch bei dem Zahldienst Apple Pay verwendet. In den wenigen genannten Spezifikationen erinnert die Anmeldung an einen ähnlichen FCC-Antrag vom vergangenen September (MTN berichtete: ). Hier wie dort ist angegeben, dass mit einer Spannung zwischen 5,5 und 13,2 Volt und einer Leistungsaufnahme zwischen 100 und 700 mA gearbeitet wird.Allerdings handelt es sich bei dem neuen Eintrag um ein Produkt mit der Bezeichnung A1846, während es damals um das Produkt A1844 ging. Es könnte sich also ein Update des damals genehmigten Gerätes handeln. Ein Bild des FCC-Aufklebers auf dem Gehäuse hatte im September ein kantiges Gerät mit abgerundeten Ecken und zwei Torx-Schrauben enthüllt - in der Gestaltung einem Apple TV nicht unähnlich. In dem neuen Antrag ist das Bild zwar an den entscheidenden Stellen abgeschnitten, sieht aber ansonsten ähnlich aus (so sind die Torx-Schrauben im Ansatz noch zu erkennen).Wenn es sich wirklich um die Aktualisierung eines unbekannten Produktes handelt, spricht einiges dafür, dass es sich um ein internes Gerät handelt. Möglicherweise kommt es in den Entwicklungsstätten oder in Retail-Stores zum Einsatz. Die iBeacon-Technologie in den Apple Stores wäre etwa eine Möglichkeit. Eine andere Erklärung, die sich besonders auf die Gestaltung des damaligen Antrags konzentriert, erhofft sich ein aktualisiertes Apple TV mit drahtloser Kommunikation; gegebenenfalls ergänzt um die Funktionalität einer WLAN-Basisstation. Denn immerhin will Apple angeblich die Airport-Basisstationen abschaffen, eine Übertragung der Funktionalität ins äußerlich ähnlich gestaltete Apple TV ist ebenfalls in der Gerüchteküche. Dagegen spricht allerdings, dass im FCC-Antrag keine Rede von WLAN ist. Eine dritte Erklärung greift auf die Berichte der letzten Monate zurück, nach denen Apple einen Siri-Lautsprecher entwickle, der in Konkurrenz zu Amazons Echo treten könne. Die gestiegene Artikelnummer wäre dann ein Hinweis darauf, dass ein früher Prototyp in jüngster Zeit nochmal deutlich verändert werden musste.