Umfrage: Welche iPhone-Farbe gefällt Ihnen am besten?

Lieblingsfarbe

Letzte Umfrage: Wie viele iPhone-Generationen haben Sie schon besessen?

In den letzten Jahren wuchs mit fast jeder neuen iPhone-Generation auch die Auswahl an verfügbaren Farben. Einer der Gründe dürfte der Wunsch einer bestimmten Kundengruppe sein, schon nach außen signalisieren zu können, dass man die neueste iPhone-Generation besitzt. Außerdem sind bestimmte Farben mit klarem Blick auf gewisse Zielmärkte eingeführt worden. Mit der Freigabe eines roten Gehäuses im Rahmen der (Product)Red-Kampagne hat sich die Zahl der Farboptionen beim iPhone 7 inzwischen auf sechs erhöht.Wir wollen nun von Ihnen wissen, welche der etablierten Gehäusefarben Sie für die schönste oder passendste halten. Berücksichtigung erhalten dabei nur diejenigen Farboptionen, die in den letzten Jahren bei den iPhone-Flaggschiffen zur Verfügung standen. Das schwarze und weiße Finish der ersten Generationen kommt daher ebenso wenig vor wie die bunte Plastikvielfalt beim iPhone 5c von 2013. Natürlich können Sie in den Kommentaren auch Vorschläge nennen, welche neuen Farben in Zukunft auf den Markt kommen sollten.Die aktuellen Farboptionen umfassen Spacegrau, Silber und Gold (eingeführt mit dem iPhone 5s), Roségold (eingeführt mit dem iPhone 6s), Mattschwarz und Diamantschwarz (eingeführt mit dem iPhone 7) und rot ((Product)Red-Update für das iPhone 7). Abstimmen können Sie in unserer Umfrage-Sektion ( ), die Sie auch in der Seitenleiste finden können.In unserer letzten Umfrage ging es um die Anzahl an iPhone-Generationen, die Sie bereits Ihr Eigen nennen konnten. Insgesamt 12 Generationen hatte Apple bereits im Angebot: Zehn Flaggschiff-iPhones sowie das iPhone 5c und das iPhone SE. Immerhin 5,6 Prozent der Leser besaßen 11 oder gar alle 12 davon. Weitere 4,7 Prozent kamen dem mit 9 oder 10 Generationen immerhin sehr nahe. Auch das andere Extrem, nämlich kein iPhone, kam auf einen Wert von 4,7 Prozent. Die übergroße Mehrheit ordnet sich entsprechend dazwischen ein. Am meisten Umfrageteilnehmer macht ihr Kreuz bei 3 bis 4 iPhone-Generationen (35,5 %), gefolgt von 5 bis 6 Generationen (21,8 %) und dann 1 bis 2 Generationen (19,9 %).Weiterführende Links: