Test: Questyle CMA600i Kopfhörerverstärker und DAC – Hochkonzentrierter Klang in Space Grey

Kompakt

Marke Questyle Bezeichnung CMA600i Art DAC/Kopfhöher-/Vorverstärker Empf. Preis (€) 1.299 Verfügbarkeit sofort

So ein integrierter DAC/Kopfhörerverstärker/Vorverstärker ist schon eine feine Sache für Musikgenießer, die viel Zeit am Bildschirmplatz verbringen.Kopfhörer, Endstufen mit Passivlautsprechern oder Aktivlautsprecher lassen sich damit betreiben und man bleibt sehr flexibel in der Wahl seiner Schallwandler. Genau aus diesem Grund boomt derzeit das Angebot an kompakten (also Desktop-tauglichen) Komponenten mit eben diesen Eigenschaften, denn Desktop-HiFi erfreut sich enormer Beliebtheit. Die Preisspanne reicht dabei – einen gewissen Mindest-Qualitätsstandard vorausgesetzt – vom niedrigen dreistelligen bis weit in den vierstelligen Euro-Bereich.In dieser Woche kann ich Ihnen einen besonders interessanten Vertreter dieser aufstrebenden Geräteklasse vorstellen. Er hört auf den Namen Questyle CMA600i , kostet 1.300 Euro (Listenpreis) und vereint einige sehr bemerkenswerte Eigenschaften unter seinem massiven Alu-Gewand.Questyle ist ein chinesisches Unternehmen. Aber bevor Sie sich an dieser Stelle ausklinken, weil Sie chinesische Technikprodukte mit dreisten, billigen Raubkopien etablierter Marken assoziieren, bleiben Sie besser noch dran! Klar, die Chinesen haben sich solche klischeehaften Vorwürfe zu einem nicht unerheblichen Teil selbst eingebrockt, aber ein Klischee bleibt nun mal ein Klischee. Dass es nämlich auch sehr seriöse Eigenentwicklungen aus dem Riesenreich gibt, beweist der CMA600i.Schon der erste Kontakt mit dem rund 33cm breiten Gehäuse ist eine verarbeitungstechnische Offenbarung – jedenfalls für diese Preisklasse. iPhone-Fans aufgepasst: Questyle lässt die Gehäuse für seine Geräte bei Foxconn fertigen, wo auch Apples Megaseller von hochpräzisen Maschinen gefertigt werden. Foxconns Erfahrung im CNC-Fräsen von Aluminium und in der Farbgebung der Materialien macht sich hier bezahlt. Den CMA600i gibt es in der wohlbekannten Farbe Space Grey, andere Geräte von Questyle sind auch in Silber oder Gold lieferbar.