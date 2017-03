TSMC: Entscheidung über US-Fertigung erst 2018

TSMC gilt als einer der größten Komponenten-Hersteller für Apple. Besonders für Apples Prozessor-Sparte ist TSMC ein unverzichtbarer Partner. Aktuell ist der chinesische Konzern alleiniger Produzent der A10-Fusion-Prozessoren im iPhone 7. Jetzt äußerten sich TSMC-Manager dazu, wie sie zu einer möglichen Verlegung der Produktion von China in die Vereinigten Staaten von Amerika stehen. Der Fokus der Führungskräfte liegt aktuell vor allem darauf, Zeit zu gewinnen.Frühestens in der ersten Jahreshälfte möchte man sich final entscheiden. Aktuell investiert das Unternehmen knapp 500 Million en US-Dollar in neue Produktionsanlagen in China. Besonders dieser Schritt lässt es von außen eher unwahrscheinlich wirken, dass eine Verlagerung der Chip-Herstellung in die USA wirklich geplant ist. Zudem ist TSMC stark an Teilen Toshibas interessiert, welche ebenfalls eher in östlichen Ländern produzieren.Als Grund für die lange Bedenkzeit der Führungskräfte wird die große Flexibilität in China und Japan genannt. Diese sei durch eine Vielzahl geschulter Mitarbeiter und den benachbarten Zulieferern deutlich höher als in den Vereinigten Staaten, so ein hoher TSMC-Mitarbeiter. Sollte sich TSMC tatsächlich für einen US-Produktionsstandort entscheiden, dürfte es zudem viele Jahre dauern, bis die Fertigungshallen zur Verfügung stehen und die Produktion beginnen kann.Weiterführende Links: