Super Mario Run erscheint am 15. Dezember für iPhone und iPad

Nachdem Nintendo auf Apples September-Event zur Vorstellung von iPhone 7 und iPhone 7 Plus die Bombe platzen lies und Super Mario Run zunächst exklusiv für iOS angekündigt hatte, steht nun der genaue Erscheinungstermin fest. Wie Nintendo heute bekannt gegeben hat, wird Super Marion Run am 15. Dezember 2016 für iPhone und iPad erscheinen. Interessierte können sich im App Store bereits über das Jump&Run-Spiel informieren.Das Spiel wird zahlreiche Level bieten, durch die man den italienischen Klempner Mario geschickt führen muss, um am Ende einmal mehr Prinzessin Peach aus den Fängen von Bowser zu befreien. Insgesamt 6 Welten mit 24 Level gilt es zu durchqueren. Die Steuerung ist nicht nur Multitouch optimiert, sondern auch für einhändige Bedienung. So wird Super Mario automatisch rennen. Dadurch kann der Spieler mit nur einer Berührung im richtigen Moment springen. Neben verschiedenen Hindernissen und Gegnern gilt es dabei auch wieder Münzen und andere Items einzusammeln.Wer am Ende auch Bowser besiegt hat, kann sich alternativ gegen andere Spieler versuchen. Mithilfe der erspielten Rallye-Tickets können Spieler in der sogenannten Toad-Rallye gegeneinander antreten. Als Belohnung winken verschiedene Boni einschließlich Toads, die sich im eigene Königreich ansiedeln. Dort kann man mithilfe von Toads und Münzen verschiedene Änderungen vornehmen, um das Königreich den eigenen Vorstellungen entsprechend zu gestalten.Super Mario Run wird den Angaben zufolge mindestens iOS 8.0 benötigen. Ob und inwieweit zusätzlich noch leistungsschwache Geräte ausgeschlossen sein werden, ist momentan nicht bekannt. Das Spiel wird als limitierte Testversion mit drei Level kostenlos erhältlich sein. Mittels In-App-Kauf lässt sich dann die Vollversion zum Preis von 9,99 Euro freischalten. In-App-Käufe wie bei Miitomo wird es voraussichtlich nicht geben. Dies schließt allerdings nicht Zusatzinhalte wie Level-Pakete aus, die Nintendo später als zusätzliche In-App-Käufe anbieten könnte.