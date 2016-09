Sharp investiert 507 Millionen Euro in OLED-Produktion - für Apple?

Aktualisierung

Apples nächstes Smartphone wird Gerüchten zufolge auf ein OLED-Display setzen. Dazu passt, dass der Bildschirm-Produzent Sharp aktuell bekannt gibt, in seine OLED-Produktion zu investieren.Eine Summe von 507 Millionen Euro will das Unternehmen bis Mitte 2018 investieren. Laut der Nachrichtenagentur Reuters will Sharp das Geld nutzen, um neue OLED-Produktionslinien zu errichten. So sind beispielsweise OLED-Displays für Smartphones, Autos und Fernsehgeräte vorgesehen.Frühere Meldungen besagten, dass der Zeitplan von Sharp vorsieht, Kunden bereits Ende 2017 mit hohen Mengen an OLED-Bildschirmen zu beliefern. Ob das Unternehmen den Zeitplan einhalten kann und die Einheiten mit den schon bestehenden Produktionslinien herstellt oder ob sich die Produktion verzögert, ist nicht bekannt. Allerdings hätte eine Verzögerung unter Umständen Auswirkungen auf die verfügbaren iPhone-8-Einheiten zu Verkaufsbeginn. Apple hat jedoch noch weitere OLED-Anbieter wie LG und Samsung, auf die Cupertino die Aufträge verteilen könnte.Sharps Investition ist in jedem Fall ein Zeichen dafür, dass das Interesse an OLED steigt. Da die Schwierigkeiten mit der Langlebigkeit weitgehend behoben sind, werden wohl in Zukunft viele Geräte auf die neue Technologie setzen. OLED-Bildschirme haben den Vorteil, dass sie bei dunklen Inhalten einen sehr geringen Stromverbrauch haben. Dies hängt mit den tiefen Schwarztönen zusammen, die daraus resultieren, dass Pixel, die die Farbe schwarz anzeigen sollen, einfach abgeschaltet werden. Die Abschaltung einzelner Pixel ist eine der besonderen Eigenschaften von OLED. Zudem stellen Displays mit dieser Technologie Farben sehr kontrastreich dar. OLED-Bildschirme werden aus organischen Materialien hergestellt. Durch diese verändert sich die Farbdarstellung nach längerer Nutzungsdauer. Jedoch lässt sich diese Veränderung durch geschickte Kalibrierung so ausrichten, dass die Farben jederzeit natürlich und nicht übersättigt oder zu blass erscheinen.Weiterführende Links:Bloomberg zufolge befindet sich Apple aktuell mit Sharp in Verhandlungen bezüglich der OLED-Produktion. Pressesprecher beider Unternehmen wollten den Bericht gegenüber Bloomberg jedoch nicht kommentieren.