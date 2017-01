Samsung überrascht mit Rekordgewinnen trotz Debakel beim Note 7

Höchster Gewinn seit 3 Jahren

Galaxy Note 7: vom Hoffnungsträger zum GAU

Günstige Entwicklungen bei Chips und Displays

Samsung, seines Zeichens weltweit führender Hersteller von Smartphones und in allen Marktanteilsstudien weltweit führend, befindet sich seit einigen Jahren in unruhigeren Fahrwassern. Gerade als sich die Zahlen im vergangenen Jahr wieder stabilisierten, gingen zahlreiche Galaxy Note 7 in Flammen auf und bescherten den Südkoreanern die wohl größtmögliche Negativpresse, die ein Elektronikgerät einfahren kann. Statt der erhofften Milliardengewinne entwickelte sich das Note 7 zu einem Milliardengrab und musste komplett zurückgerufen werden.Doch trotz dieses Fiaskos meldete der Konzern heute einen massiven Anstieg des operativen Gewinns im vergangenen Quartal. Mit 9,2 Billionen Won (umgerechnet knapp 7,3 Milliarden Euro) erwirtschaftete der Konzern laut einer Ertragsprognose, die den eigentlichen Quartalszahlen vorausgeht, ein Plus von 50 Prozent und übertrifft damit die Erwartungen aller Prognosen. Dasselbe gilt für die Verkaufsumsätze, die im Zeitraum Oktober bis Dezember 2016 überraschende 53 Billionen Won (etwa 42 Milliarden Euro) betrugen. Sofort drehten die Aktienkurse des Unternehmens ins Plus.Wie hat Samsung das trotz des Note-GAU erreicht? Die Antwort ist relativ einfach: Samsung besteht aus weit mehr als nur der Smartphone-Sparte. Zwar ist diese für gut die Hälfte der Umsätze verantwortlich, doch in den anderen Sparten konnte Samsung einige Erfolge feiern. Insbesondere die Sparten für Prozessoren und Display-Panels reüssierten. Denn die aufstrebenden Smartphone-Hersteller aus China ließen die Nachfrage nach Samsung-Chips in die Höhe schnellen, während Versorgungsengpässe die Preise steigen ließen. Die Display-Division gilt als führend im Bereich OLED und profitierte von zahlreichen neuen Aufträgen - auch Apple soll zu den Kunden gehören, wenn das kommende iPhone 8 tatsächlich auf die modernere Displaytechnologie umsteigt. Selbst innerhalb der Smartphone-Sparte konnte Samsung die Verluste des Note 7 durch deutlich steigende Verkäufe beim Samsung Galaxy S7 abfedern. Der schwache Won gegenüber ausländischen Währungen tat sein Übriges, um die Gewinne im vergangenen Quartal auf den Höchststand seit 3 Jahren zu heben.Eine genaue Aufschlüsselung der Umsätze nach Unternehmenssektionen sowie die Angaben des Nettogewinns, also unter Miteinbeziehung des nicht-operativen Ergebnisses, folgen erst mit der offiziellen Verkündung der Quartalszahlen. Diese ist für den späten Januar vorgesehen.Weiterführende Links: