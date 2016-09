Produkthighlights: TV, Foto und Zubehör-Neuheiten

Die Produkthighlights der Woche:

Philips UHD-TV 65PUS7601 mit Local Dimming-LED-Panel

Scosche magicMOUNT Pro: Magnethalterungen für iDevices jetzt noch stärker

Samyang bringt hochwertige AF-Normalbrennweite für Sony Vollformat

Nikon: Lichtstarke 105 mm Festbrennweite mit deftigem Preis

Bis es neue Apple-Hardware gibt, von der noch keiner genau weiß, wie sie aussehen und was sie leisten wird, dauert es noch eine Weile. Vor Mitte, Ende September dürfte sich nicht viel tun. Die Apple User Community steht deswegen momentan offensichtlich ein wenig unter Strom, weil es vielen nicht schnell genug geht. Nicht wenige befürchten sogar, dass Apple sein Mojo und das Interesse an der Mac-Produktlinie verloren habe. Ich sehe das ja etwas entspannter und gehe davon aus, dass die Zeit (und das 10-Mrd.-Dollar-Budget ) schlicht dafür genutzt wird, einen Rundumschlag vorzubereiten. –Think positive! Meckern können wir nachher immer noch, wenn uns das Gebotene nicht zusagt. Bis dahin sollten wir erstmal entspannt die Füße hochlegen und uns umsehen, was es sonst noch so an toller Technik zu entdecken gibt. Hier der erste Teil der Produkthighlights. Morgen gibt's noch mehr Input.