Preisaktionen auf Amazon: Crucial, Logitech und Sennheiser im Angebot plus viele Blitzangebote

Crucial-SSD

Aktualisierung : Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Crucial-SSD MX300 750 GB leider schon vergriffen.

Sennheiser und Logitech

Blitzangebote

Zwar kennt Amazon auf der Shopping-Webseite den Begriff »Black Friday« nicht, dafür ist diese Woche dort allerdings die ähnlich geartete »Cyber Monday Woche«. Auch diese führt zu einer besonders großen Anzahl von Preisreduktionen, mit denen der Online-Händler Kunden zum Kauf von ersten Weihnachtsgeschenken herbeilocken will.Ein besonders attraktives Angebot gibt es auch gleich im Bereich der internen SSDs. Die von uns Anfang des Monats getestete Crucial MX300 mit 750 GB gibt es heute den ganzen Tag zum Preis von 129 Euro statt der üblichen rund 190 Euro (Amazon: ). Damit reduziert sich der Preis pro Gigabyte, der ohnehin schon ein Hauptargument für diesen Flash-Speicher darstellte, auf nur noch gut 17 Cent/GB. Einen älteren Mac mit klassischer Festplatte mit einer SSD aufzurüsten, gehört zu den effektivsten Maßnahmen zur Geschwindigkeitssteigerungen in die Jahre gekommener Geräte.Ebenfalls den ganzen Tag gibt es den geschlossenen Sennheiser-Kopfhörer HD 598Cs und eine Reihe von Logitech-Zubehör zu deutlich reduzierten Preisen. Der Kopfhörer schlägt nur noch mit 99 Euro zu Buche, was weniger als die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung darstellt ( ). Aus dem Logitech-Portfolio präsentieren sich die kabellose Tastatur MK520, die Maus MX Anywhere 2, der 3D-Stereo-Lautsprecher Z906, die Bluetooth-Tastatur K480 und das Headset H800 jeweils um gut die Hälfte vergünstigt ( ).Schließlich umfasst die tägliche Liste der Amazon-Blitzangebote heute besonders viele Produkte aus dem Elektronikbereich. Alle 15 Minuten werden neue Rabattaktionen freigeschaltet, die für eine begrenzte Menge und eine begrenzte Zeit gelten. Mitglieder von Amazon Prime haben eine halbe Stunde früher Zugriffsrecht. Die Rabatthöhe beträgt meist 20 bis 40 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Aktuell finden sich hier viele Mäuse, etwa wiederum von Logitech, aber auch von VicTsing, Tonor und AmazonBasics. Zahlreiche Adapter, Kopfhörer, Notebook-Taschen, Monitore, Sticks, Schutzhüllen, Tastaturen und Router folgen über den Tag verteilt nach und nach. Einen Überblick gibt Ihnen diese Seite, wenn Sie nach dem Klick etwas nach unten scrollen: