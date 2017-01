Preisaktion: MacBook Pro 15’’ von 2015 um 300 Euro reduziert bei Gravis

Die zweitjüngste Generation des MacBook Pro stammt aus dem Jahr 2015 und wird bei Apple noch als günstigere Alternative zum neuen MacBook Pro mit Touch Bar geführt. Mit einer Bildschirmdiagonale von 15’’ werden aber auch für diese noch 2.249 Euro fällig. Eine günstigere Möglichkeit gibt es aktuell bei Gravis, wo die Grundausführung des 2015er MacBook Pro 15’’ im Sonderangebot für 1.949 Euro zu haben ist (Gravis: ).Die Grundausstattung des Gerätes umfasst einen 2,2 GHz Intel Quad-Core i7-Prozessor, eine verbaute SSD mit 256 GB Kapazität sowie 16 GB Arbeitsspeicher. Im Unterschied zur 2016er Generation enthält das Gerät noch keine USB-C-Schnittstellen, dafür 2x USB 3.0 in der A-Steckerform, 2x Thunderbolt 2 und 1x HDMI. Auch der SDXC-Kartenslot und der MagSafe-Anschluss zur Stromversorgung sind hier noch vorhanden. Als Grafikkarte dient eine Intel Iris Pro Graphics. Das Trackpad enthält bereits die Force-Touch-Technologie, die über Drucksensoren unterschiedliche Funktionen je nach Stärke des Klicks ausführen kann. Für den Akku ist eine Laufzeit von bis zu 9 Stunden angegeben. Das Retina-Display mit der Diagonale von 15,4 Zoll (39,1 cm) hat eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln.Auf den Aktionspreis von 1.949 Euro sind noch 5,99 Euro Standardversandgebühren hinzuzurechnen. Wer bei dem Gravis-Angebot zuschlagen möchte, hat optional die Möglichkeit, die Garantiezeit gegen einen Aufpreis von 139,99 Euro auf 3 Jahre zu erweitern. Dafür kooperiert Gravis mit dem Versicherer AmTrust Ltd. Für 179,99 Euro gibt es zusätzlich noch Kaskoschutz. Alternativ zur Einmalzahlung kann das Gerät auch in 12 Monatsraten zu je 162,42 Euro finanziert werden, was sich ebenfalls auf einen Gesamtpreis von 1.949 Euro addiert.Das Gerät wird bei Gravis aktuell als »sofort lieferbar« aufgeführt, was bei Standardversand eine Wartezeit von 2 bis 4 Werktagen impliziert. Gegen Aufpreis ist auch ein Expressversand möglich, der die Lieferzeit auf 1 bis 2 Werktage nach Auftragsbestätigung verkürzt. Außerdem ist das Notebook auch bei den meisten der deutschen Gravis-Geschäften vor Ort verfügbar.Weiterführende Links: