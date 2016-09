Praxistest: Samsung SSD T1 externe USB-SSD

Einleitung: Samsung SSD T1

Kompakt

Marke Samsung Bezeichnung SSD T1 Art USB 3.0 SSD Empf. Preis (€) ca. 580 (1 TB) Verfügbarkeit sofort

Speichermedien ganz ohne bewegliche Teile wie die Solid State Disk, kurz SSD genannt, bieten inzwischen für viele Anwender ausreichend Platz und sind erschwinglich genug, um die Abschaffung der Festplatte in Betracht zu ziehen.

Langsam, gaaanz langsam, aber unaufhaltsam nähern wir uns dem Punkt, an dem auch der letzte weit verbreitete digitale Massenspeicher mit mechanischen Bauteilen – die Festplatte – aus unserem Leben verschwindet. Zwar bieten Festplatten mit ihren rotierenden Metallscheiben-Stapeln und den wild hin und her zuckenden Schreib-/Lese-Köpfen nach wie vor das beste Preis-pro-GB-Verhältnis, aber wir sind inzwischen an einem Grenzpunkt angekommen.Apple geht diesen Weg seit geraumer Zeit sehr konsequent und verkauft schon seit ein paar Jahren seine MacBooks nur noch mit SSD und selbst der neue Mac Pro ist ausschließlich mit einer Solid State Disk als internem Massenspeicher erhältlich. Meiner Meinung nach ist das nur gut so, denn so werden die rauschenden und klackernden Speicherdinosaurier ganz schmerzlos und unauffällig in Altersruhestand versetzt. Wie gesagt: gaaanz langsam!Einer der interessantesten Neuzugänge auf dem Gebiet externer SSDs kommt von Samsung und nennt sich kurz und knapp T1 ( Samsung Produktseite ). Diese wie eine externe USB-Festplatte nutzbare SSD ist mit 250 GB, 500 GB und 1 TB Speicherplatz erhältlich. Dem Preisvergleich mit kapazitätsgleichen Festplatten kann die T1 noch nicht standhalten, aber dafür bietet sie andere Qualitäten. – Und bringt uns einen großen Schritt weiter in eine Speicherzukunft ohne mechanische Anachronismen.