Während sich einige Marktforscher recht negativ über den zu erwartenden weltweiten Absatz des iPhone 7 äußern, sehen die Marktforscher von Piper Jaffray vorliegende Zahlen nicht ganz so negativ. Sie sehen im Absatzzyklus des iPhone 7 eine gewisse Ähnlichkeit zur Markteinführung des iPhone 6 vor zwei Jahren. Damit sind die Verkaufszahlen vor allem durch die Fertigungsgeschwindigkeit bei den Zuliefern limitiert, was sich zum Verkaufsstart insbesondere beim iPhone 7 Plus bemerkbar machte.So war das iPhone 7 Plus mit seiner Dual-Kamera laut Piper Jaffray nur in den wenigsten der Apple-Geschäfte verfügbar. Eine ähnliche Situation gab es bereits beim iPhone 6. Diesmal allerdings könnte die Dual-Kamera des iPhone 7 Plus verhindern, dass potenzielle Käufer das kleinere iPhone 7 als Alternative in Betracht ziehen. Dennoch rechnet man bei Piper Jaffray damit, dass Apple bis Jahresende 100 Millionen iPhone 7 und 7 Plus absetzen kann. Das wäre zwar kein Rekord, aber auf dem Niveau des iPhone 6 und 6 Plus.