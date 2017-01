Philips/MMD: Der angeblich größte 4K-Curved-Monitor auf dem Markt

Technische Daten:

Eingebaute Lautsprecher: 2 x 5 W

MultiView: PBP-Modus (4 Signalquellen), PIP-Modus (2 Signalquellen)

SmartImage, MultiView, Ein/Aus-Schalter

Steuerungssoftware: SmartControl

Kompatibel mit Kensington-Schloss und VESA-Halterungen (100 x 100 mm)

Plug&Play-Kompatibilität: DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Signaleingang: VGA (analog), DisplayPort x 2, HDMI (1.4) - MHL x 1, HDMI (2.0) – MHL x 1

USB: USB 3.0 x 4 (1 mit Schnellladefunktion)

Sync-Eingang: Separate Synchronisation, Sync auf Grün

Audio (Ein-/Ausgang): PC-Audio-In, Kopfhörerausgang

Umweltschutz und Energie: EnergyStar 7.0, RoHS

Recycelbares Verpackungsmaterial: 100 %

Besondere Inhaltsstoffe: Quecksilberfrei, Bleifrei

Der Trend zu gekrümmten Bildschirmen ist rückläufig. Genau wie beim 3D-Hype vor ein paar Jahren zeigen immer weniger Hersteller neue TV-Geräte oder Computerbildschirme mit "Curved"-Displays. Davon unbeeindruckt hat Phillips/MMD kürzlich den angeblich zurzeit größten Computermonitor mit gebogenem Bildschirm vorgestellt. Das Modell heißt Philips BDM4037UW Der BDM4037UW verfügt über ein UltraClear LCD-Panel mit 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160). Als Ergänzung verwendet das Philips Display Multi-Domain-VA-Displaytechnologie (Vertical Alignment), was einen sehr hohen statischen Kontrast ermöglichen soll. Der Blickwinkel soll dabei dank optimierter Pixelmanagement-Technologie sowohl vertikal, als auch horizontal 178 Grad betragen. Angaben zum Krümmungsgrad des Displays macht der Hersteller leider nicht.MMD gibt für den Monitor eine Farbraumabdeckung von 85 % des NTSC-Spektrums an. Bei manchen Monitoren wird die Anpassung der Farbbalance durch Optimierung der Softwareeinstellungen erzielt. Philips/MMD betont in seiner Meldung, dass dies bei der hauseigenen Ultra-Wide-Color-Technologie hingegen durch eine spezielle Display-Hardware erfolgt.Die MultiView-Funktion des Philips BDM4037UW ermöglicht Nutzern Bilder von bis zu vier Computern jeweils in Full HD gleichzeitig auf einem Bildschirm anzuzeigen. Die Bilder können auf zwei verschiedene Arten angeordnet werden: 1) Der Modus Picture-by-Picture (PbP) erlaubt zum Beispiel die Anzeige verschiedener Daten in Leitständen oder die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte wie Notebooks, um damit die Zusammenarbeit produktiver zu gestalten. Dieser Modus teilt den Bildschirm in verschiedene Bereiche. 2) Mit dem Picture-in-Picture-(PiP)-Modus können Anwender zum Beispiel einen Newsticker in einem kleinen Fenster verfolgen und gleichzeitig den Rest des Bildschirms für das Arbeiten an ihrem PC nutzen.Um Bildschirmflackern und das damit verbundene Ermüden der Augen zu verhindern, verwendet der Monitor zur Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung außerdem die Philips Flicker-Free-Technologie.Der neue Philips BDM4037UW ist ab sofort zu einem UVP von 749 Euro erhältlich. Bei Amazon ist er allerdings momentan für einen etwas höheren Betrag von knapp 769 Euro gelistet.LCD-Displaytyp: VA LCDArt der Hintergrundbeleuchtung: W-LEDGröße des Displays: 101,6 cm / 40 ZollBildformat: 16:9Optimale Auflösung: 3840 x 2160 @ 60 HzBetrachtungswinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10Helligkeit: 300 cd/m²Display-Farben: 1,07 Mrd.Bildoptimierung: SmartImageMHL: 1080p @ 60 HzStandfuß: Neigen: -5/10°Features:Konnektivität:Nachhaltigkeit:Kompatibilität und Standards: WEEE, CECP, PSE, VCCI, BSMI, CE-Zeichen, cETLus, CU-EAC, EPA, FCC Klasse B, ICES-003, J-MOSS, KUCAS, PSB, RCM, SASO, SEMKO, TÜV Ergo, TÜV/GS, UKRAINIAN, MEPS