Nur noch heute: USB-C-Zubehör von Apple zum reduzierten Preis

Mit Vorstellung des neuen MacBook Pro hatte Apple die beliebteste Modellreihe des Mac vollständig auf USB-C umgestellt. Dies erfordert für die Weiterverwendung bestehenden USB-Zubehörs passende Adapter, welche Apple nach Kritik für einige Zeit nun im Preis gesenkt hatte. Heute endet dieser Aktionszeitraum und damit die Gelegenheit, USB-C-Zubehör direkt bei Apple vergünstigt zu erwerben.Mit dem Angebot richtet sich Apple zwar in erster Linie an Käufer eines MacBook Pro, doch können auch Kunden zuschlagen, die voraussichtlich in der nächsten Zeit auf USB-C und Thunderbolt 3 umsteigen wollen. Einen Überblick über die wichtigsten Preissenkungen gibt die folgende Tabelle. Wie hoch der Rabatt ausfällt, hängt vom Zubehör ab. Dabei bezieht sich der Rabatt nicht nur auf Adapter und Kabel, sondern beispielsweise auch auf die neuen 4K- und 5K-Displays von LG und den Speicherkartenleser von SanDisk.