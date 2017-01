Nintendos zweites iOS-Spiel in den Startlöchern: Fire Emblem Heroes

Starttermin 2. Februar

Strategisches RPG

Free-to-Play

Weitere Nintendo-Titel in Vorbereitung

Die Zeit, in der sich der berühmte Konsolenhersteller Nintendo gegen die Portierung der eigenen Franchises auf anderen Plattformen gewehrt hat, sind seit dem viel beworbenen Start von Super Mario Run auf iOS passé. Im Gefolge des ikonischen Klempners mit dem roten Pulli haben die Japaner einige weitere Spiele für iOS angekündigt.Jetzt wurde der Konzern konkreter und kündigte als zweites Spiel »Fire Emblem Heroes« an. Im Unterschied zu Super Mario Run soll es gleichzeitig für iOS und Android erscheinen. Der Starttermin ist der 2. Februar, also bereits in 2 Wochen.Die Fire-Emblem-Serie besteht aus inzwischen 14 Teilen, die wenig miteinander zusammenhängen. Nur gut die Hälfte davon erschien auch außerhalb Japans, sodass hierzulande wahrscheinlich lediglich wenige Teile bekannt sind. Die Serie gehört zum Genre der strategischen Rollenspiele. Auf einer Karte läuft eine Gruppe von Helden umher, um gewisse Missionen zu erfüllen. Kämpfe erfolgen auf einem eigenen Bildschirm, die wesentlichen Teile der Geschichte werden in Zwischensequenzen erzählt.Für die Smartphone-Umsetzung muss Nintendo natürlich eine gangbare Steuerung für Multitouch-Displays entwickeln. Für dieses Genre dürfte dies aber eine lösbare Aufgabe sein. Um den typischen Smartphone-Ausmaßen Genüge zu tun, zeigt Fire Emblem Heroes einen Kartenausschnitt von 8x6 Feldern an. Thematisch geht es um den Wettstreit zweier Reiche: des Emblanischen Imperiums und des Königreichs Askr, auf dessen Seite sich der Spieler wiederfindet. Zahlreiche Helden aus vergangenen Teilen der Serie sollen in dem Spiel ihren Auftritt haben.Anders als Super Mario Run setzt Nintendo bei Fire Emblem Heroes auf das Konzept Free-to-Play. Das bedeutet, der Download ist kostenlos, die Finanzierung erfolgt über optionale In-App-Käufe. Was viele Nutzer nicht erfreuen dürfte: Auch Fire Emblem Heroes setzt eine ständige Internetverbindung voraus, wahrscheinlich aus Kopierschutz-Gründen.Nach Fire Emblem Heroes soll Nintendo als drittes Spiel einen neuen Teil der Reihe »Animal Crossing« für iOS entwickeln. Noch Anfang dieses Jahres wollen die Japaner nicht weniger als fünf Titel fürs Smartphone anbieten. Super Mario Run, welches es zum Start exklusiv für iPhone und iPad gab, steht übrigens ab März auch für Android zur Verfügung.Weiterführende Links: