Neue Video-App von Apple: Clips für iOS

Clips gibt iPhone- und iPad-Nutzern eine noch nie dagewesene Möglichkeit, sich durch Videos auszudrücken und ist unglaublich einfach zu bedienen. Die Effekte, Filter und einzigartigen neuen Live Titel, die wir für Clips entwickelt haben, ermöglichen es jedem, großartig aussehende und leicht zu teilende Videos mit nur ein paar Klicks zu erstellen.

iMovie für iOS wurde vor sieben Jahren vorgestellt und orientiert sich von der Bedienung her an der Mac-Version: Es gibt eine Zeitleiste, Nutzer können Videos schneiden und mit Effekten versehen. Für das schnelle Bearbeiten und Bereitstellen von kurzen Video-Botschaften ist iMovie aber durch die Komplexität eher ungeeignet.Apple will dies mit der neuen "Clips"-App ändern: Völlig ohne Zeitleiste sollen sich kurze Video-Botschaften erstellen und teilen lassen. Dabei kann der Nutzer mittels "Live Title" mit Stimmeingabe schnell Untertitel, Botschaften und Emojis in vielen verschiedenen Stilen zu Videos hinzufügen. Auch das Kombinieren von mehreren Filmsegmenten und Fotos soll möglich sein. Verschiedene Video-Filter wie beispielsweise ein Comic-Filter stehen neben diversen Musik-Soundtracks zur Auswahl. Laut Apple kann Clips auch erkennen, welche Personen in einem Video zu sehen sind und schlägt diese Personen direkt vor, wenn ein Kurzfilm geteilt werden soll."Clips" soll ab Anfang April kostenlos im App Store verfügbar sein und setzt das noch nicht erschienene iOS 10.3 voraus. Kompatibel ist die App mit dem iPhone 5s oder neuer sowie allen iPad Air- und Pro-Modellen. Auch das iPad mini oder der iPod touch der 6. Generation wird unterstützt.Susan Prescott, Vice President of Apps Product Marketing von Apple zu "Clips":