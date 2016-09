Neue Monitore von AOC, Eizo, Samsung und ViewSonic – Produkthighlights

AOC U2777PQU

U3277PWQU

Display-Spezialist AOC erweitert seine 77er-Serie um zwei neue UHD-Modelle. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln bieten die beiden Displaysundmit Bilddiagonalen von 68,6 cm (27″) und 81,2 cm (31,5″) viermal so viele Bildpunkte wie Full-HD-Displays. Neben großer Bildschirmfläche und hoher Auflösung stellt AOC mit den Monitoren auch das Wohlbefinden des Anwenders in den Vordergrund. Vielseitige Einstellmöglichkeiten und die AOC Flicker-Free-Technologie sollen ermüdungsfreies Arbeiten gewährleisten.Während das 27"-Modell U2777PQU ein IPS-Panel bietet, kommt bei dem noch größeren 31,5"-Display U3277PWQU die AMVA-Technologie (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment) zum Einsatz. Beide Panels bieten die 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Die Monitore können über 1 Milliarde Farben (Real 8-bit+FRC) darstellen und decken 100 % des sRGB-Farbraums ab. Das AMVA-Panel des AOC U3277PWQU unterstützt sogar 95 % des NTSC-Farbraums. Darüber hinaus verspricht AOC für die neuen Bildschirme hohe Blickwinkelstabilität. Gamer profitieren von kurzen Reaktionszeiten.Der AOC U2777PQU und der AOC U3277PWQU wollen mit umfangreichen ergonomischen Einstellmöglichkeiten für ein komfortables Anwendungserlebnis sorgen. Dazu gehören Höhenverstellbarkeit, Schwenken, 90°-Drehung (Pivot) und eine Kippfunktion, um die Screens optimal für eine gesunde Sitzposition ausrichten zu können. Die AOC Flicker-Free-Technologie verspricht eine Reduzierung des Bildschirmflackerns und beugt so der Ermüdung der Augen vor. Beide Displays bieten neben DisplayPort, HDMI 2.0, DVI und VGA auch einen USB-3.0-Hub für schnelle Datenübertragungen und das schnelle Aufladen von Akkus mobiler Geräte. Die PiP- (Picture-in-Picture) und PbP-Funktionen (Picture-by-Picture) machen es außerdem möglich, Inhalte aus verschiedenen Bildquellen gleichzeitig anzuzeigen, entweder als Splitscreen oder als Bild im Bild.Der AOC U2777PQU und der AOC U3277PWQU sollen voraussichtlich ab September 2016 erhältlich sein. Die UVP liegen bei 649 EUR / CHF 719 und 699 EUR / CHF 759. Wie bei allen seinen Monitoren bieten AOC auch für die neuen Modelle eine dreijährige Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice.