Apple hat soeben eine neue Version von macOS Sierra an alle Entwickler verteilt. Die neue Version trägt die Build-Nummer 16A323, die Golden-Master-Version von letzter Woche trug noch die Nummer 16A319.Über den Mac App Store lässt sich der Sierra-Installer herunterladen - bis jetzt ist das Update auf die zweite Golden-Master-Version aber noch nicht über die in den Mac App Store integrierte Software-Aktualisierung verfügbar. Ob Apple überhaupt ein Update von der ersten Golden-Master-Version auf die zweite anbieten wird, ist bislang noch unbekannt.Apple hat leider keinerlei Beschreibung veröffentlicht, welche Änderungen in der zweiten Golden-Master-Version eingepflegt wurden. Offensichtlich ist aber in der ersten Version noch ein schwerer Fehler identifiziert worden, dessen Behebung nicht auf Version 10.12.1 verschoben werden konnte.Die finale Version von macOS Sierra für alle Kunden wird laut Apple am 20. September erscheinen und wie üblich als kostenfreien Download über den Mac App Store angeboten.