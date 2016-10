Marktstart neuer Macs noch heute? Apple Stores bereiten sich auf Warteschlangen vor

MacBook-Start schon heute?

Verschobener Marktstart für andere Macs

Oftmals teilt sich der Marktstart eines neuen Apple-Produkts auf in einen Vorbestellungstermin und einen Verkaufsstart. Einige der heute Abend auf dem Apple-Event präsentierten neuen Macs könnten aber ohne Vorbestellungsphase gleich in den Handel gehen. Dafür spricht, dass verschiedene Apple Stores in den USA Führungsbänder zur Koordination längerer Warteschlangen aufbauen.Das Bild zeigt eines der Apple-Geschäfte von San Francisco. Diversen Reddit-Nutzern zufolge sind ähnliche Aufbauten auf in Indiana, Hawaii und weiteren Standorten aufgestellt worden. Die Linienführung ist nicht besonders umfangreich, sodass Apple wohl nicht mit einem ganz so großen Andrang rechnet, wie er bei iPhone-Launches regelmäßig auftritt.Ein Gedränge vor den deutschen oder Schweizer Apple Stores ist heute Abend natürlich nicht zu erwarten, denn zum Zeitpunkt des Endes der heutigen Keynote sind die Ladenschlusszeiten bereits überschritten. Dafür könnte es dann morgen zu entsprechendem Betrieb vor den 14 deutschen und 3 Schweizer Standorten kommen.Eine sofortige Verfügbarkeit dürfte wahrscheinlich die lang erwarteten neuen MacBooks betreffen. Für die Apple-Notebooks wäre das nicht ungewöhnlich. Mit drei neuen Modellen ist für heute zu rechnen: zwei Ausführungen des MacBook Pro (13’’ und 15’’), sowie ein 13-Zoll-MacBook, welches entweder in die Air-Linie gehört oder zu den MacBooks ohne Namensanhang. Welche Neuerungen bei den Apple-Notebooks zu erwarten sind, können Sie in dieser Meldung in Erfahrung bringen: Für eventuell aktualisierte iMacs ist dagegen nicht von einem sofortigen Marktstart auszugehen. Die jüngsten Berichte legen nahe, dass sowohl iMac als auch eine neue Generation des Thunderbolt Display auf 2017 verschoben werden musste. Dafür sprechen auch die jüngsten Produktanmeldungen aus Russland, die lediglich von drei Notebooks sprechen und keine weiteren elektronischen Geräte erwähnen. Das »Hello again«-Event beginnt heute Abend um 19 Uhr unserer Zeit.