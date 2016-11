MacBook 2016 in allen Ausführungen vergünstigt als generalüberholtes Gerät erhältlich

Alle vier Ausführungen im Angebot

1,1 GHz Dual-Core und 256 GB PCIe-basierter Flash-Speicher: 1.229 € statt regulär 1.449 €

1,2 GHz Dual-Core und 512 GB PCIe-basierter Flash-Speicher: 1.529 € statt regulär 1.799 €

1,3 GHz Dual-Core und 256 GB PCIe-basierter Flash-Speicher: 1.469 € statt regulär 1.749 €

1,3 GHz Dual-Core und 512 GB PCIe-basierter Flash-Speicher: 1.679 € statt regulär 1.979 €

Andere Macs und sonstige Produkte im Refurbished Store

Pünktlich zum Marktstart der neuen MacBook Pro ist der »kleine Bruder« in Apples Notebook-Sortiment als vergünstigtes, generalüberholtes Produkt ins Angebot gekommen. Das MacBook 2016 verfügt über ein Retina-Display mit einer Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln und als einzige Buchsenschnittstelle einen USB-C-Anschluss. Als Grafikchip kommt die Intel HD Graphics 515 ohne eigenen VRAM zum Einsatz, der Arbeitsspeicher ist auf 8 GB festgelegt.Eine Spezifikationsauswahl besteht bei der Größe der verbauten SSD und beim Prozessor. Insgesamt kann der Kunde zwischen vier Konfigurationen wählen, welche im Augenblick allesamt im Refurbished Store zu finden sind:Die beiden erstgenannten sind die Standard-Konfigurationen, die jeweils in allen vier möglichen Gehäusefarben vorliegen: Spacegrau, Silber, Gold und Roségold. Die dritte Ausführung mit dem schnelleren Prozessor bei kleinerer Festplatte ist aktuell nur in der Farbe Roségold vorrätig. Die größte aller Versionen ist in allen Farben außer Silber verfügbar.Wem ein MacBook der Vorgänger-Generation von 2015 ausreicht, hat generalüberholt im Augenblick die Wahl zwischen einem goldenen Modell mit 1,2 GHz und 512 GB SSD für 1.359 € und einem anderen goldenen Modell mit 1,3 GHz und 512 GB SSD für 1.509 €. Die älteren Modelle verfügen noch über den Intel-Grafikchip HD Graphics 5300.Im Refurbished Store finden sich außerdem noch zahlreiche MacBook Pro, MacBook Air und iMacs von 2015, ebenso wie ein Mac mini und zwei Ausführungen des Mac Pro von 2013. An iPads liegen unterschiedliche Konfigurationen von iPad Pro 12,9’’, iPad Air 2, iPad Air und iPad mini 2, 3 und 4 im Angebot. Schließlich bietet Apple auch den iPod touch und das Apple TV 4 generalüberholt an.Weiterführende Links: