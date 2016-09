Ein weiterer Baustein in Apples Werbekampagne für das neue iPhone 7 ist auf dem konzerneigenen YouTube-Kanal gelandet. Der einminütige Clip mit dem Namen »Balloons« beschäftigt sich aber genau genommen nicht mehr mit einem Hardware-Feature, sondern mit der zugehörigen Software iOS 10 - genauer gesagt der Nachrichten-App.Protagonisten ist ein zunächst einsamer roter Luftballon auf dem Weg in eine Stadt, wo er sich in eine wahre Parade von gasgefüllten Gummibällen einreiht. Zu ruhiger Musik strömt die Armee zu einem bestimmten Gebäude und durchfliegt ein offenes Fenster zu einer Frau. Erst hier, zehn Sekunden vor Ende des Clips, taucht das iPhone im Bild auf. Die Frau erhält über die Nachrichten-App Geburtstagsgrüße inklusive der neuen iOS-10-Funktionen Handschrift und eines Vollbildeffekts, der Horde Luftballons. Dazu der Slogan: »Ausdrucksstarke Nachrichten auf dem iPhone 7. So gut wie Magie.«Detaillierte Informationen zu den Neuerungen in der Nachrichten-App unter iOS 10 haben wir in diesem mehrseitigen Artikel für Sie zusammengestellt: