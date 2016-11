Logic Pro X - größeres Update in Arbeit

Auf dem Apple-Event präsentierte Apple eine neue Version von Final Cut Pro X. Die erwartete Neuerung betrifft die Touch Bar des neuen MacBook Pro - Apples professionelle Schnittsoftware erhielt nicht nur eine überarbeitete Oberfläche, sondern auch Unterstützung für die variabel zu belegende Eingabeleiste. Während zahlreiche Anbieter bereits zeigte, wie ihre Programme Gebrauch von der Touch Bar machten, fehlte ein anderes, großes Apple-Programm noch. Einem Bericht zufolge steht aber auch bei Logic Pro X ein wichtiges Update an. Demnach plant Apple, in einigen Wochen auch Logic Pro X zu aktualisieren. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr ist unwahrscheinlich, im kommenden Frühjahr soll die neue Version aber dann erscheinen.Nachdem GarageBand bereits angepasst wurde, soll in absehbarer Zeit auch Logic Pro X auf die Touch Bar zugreifen können und darüber zu steuern sein. Nutzer haben dann die Möglichkeit, direkt auf Effekte und Plugins zuzugreifen. Zudem ist es dem Bericht nach möglich, die via Touch Bar angebotenen Funktionen fast nach Belieben zu konfigurieren und die wichtigsten Befehle dort unterzubringen. Vollkommene Freiheit herrscht dabei natürlich nicht, Apple wolle den Anwendern aber so viel Gestaltungsspielraum wie möglich bieten. Keine Angaben gibt es, ob auch die Oberfläche analog zu Final Cut Pro X sichtbare Änderungen bietet.Das letzte größere Update von Logic Pro X war im Juni erschienen. Apple hatte unter anderem an der Tonqualität sowie der allgemeinen Leistung und dem Ansprechverhalten des Programms gearbeitet. Außerdem fügte Apple drei traditionelle chinesische Instrumente samt zugehöriger Apple Loops hinzu, nämlich Pipa, Erhu und Percussion. Logic Pro X ist seit Juli 2013 auf dem Markt und wird für 199 Euro verkauft. Sämtliche seitdem erschienene Updates ließen sich für bestehende Kunden kostenlos laden - so aller Wahrscheinlichkeit auch die für Frühjahr 2017 erwartete Aktualisierung.