Die Produkthighlights der Woche – Lightning-Kopfhörer im Anmarsch, LED-Licht für Foto und Video, schickes Ledercase für iPad Pro und mehr

Update und kleiner Tipp am Rande:

Die Produkthighlights der Woche:

Audeze EL-8 Titanium und CIPHER: Die Zukunft der Kopfhörer kommt ohne Klinkenstecker aus

Manfrotto bringt neue LED-Lichtlösungen für Fotografen und Videofilmer

CASEual: Opas Ledermappe für das iPad Pro passend gemacht

Synology DiskStation DS216j: Preisgünstiges NAS für Home-Multimedia-Center

Canon stellt Einsteiger DSLR EOS 1300D vor

Auch wenn es sich bei dem auf der folgenden Seite vorgestellten Kopfhörer von Audeze um eine recht kostspielige High-End-Lösung handelt, die nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Käufern erreichen wird, ist seine Bedeutung für alle iDevice-User enorm. Sein "digitales" Anschlusskabel namens CIPHER dürfte in ähnlicher Form künftig auch bei deutlich günstigeren Kopfhörern zu finden sein, wenn Apple die 3,5mm Klinkenbuchse aus dem iPhone verbannt.Ansonsten war es, trotz der bevorstehenden CeBit (14. bis 18. März), eine recht ruhige Woche mit relativ wenigen Neuvorstellungen.