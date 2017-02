Kein März-Event, neue iPads erst im Mai?

Zulieferer sagen: Nicht vor Mai

Verfügbarkeit sinkt stark

In diesem Jahr sollen große Neuerungen beim iPad anstehen, in diesem Punkt ist sich die Gerüchteküche weitgehend einig. So hieß es mehrfach, vor allem beim Modell mit 9,7"-Display werde sich viel tun. Ein weitgehend randloses Gehäuse soll es möglich machen, bei gleichen Abmessungen auf ein größeres Display zu setzen. Momentan gelten 10,5" als plausibelster Wert (siehe auch diese Meldung: ). Designmäßig wäre dies die erste wesentliche Umstellung seit Einführung des iPad Air und wohl die größte Änderung in der Geschichte des mittleren iPads. Apple wird aber weiterhin 9,7"-Modelle im Sortiment führen - alleine schon, um günstigere Einstiegspreise bieten zu können. Ein Bericht hatte diesbezüglich angegeben, Apple wolle auch eine aktualisierte 9,7"-Variante vorstellen.Galt bis jetzt eine Veröffentlichung im März auf einem Apple-Event als wahrscheinlich, so kursieren nun pessimistischere Einschätzungen. Unter Berufung auf Zulieferer heißt es, mit den grundlegend überarbeiteten iPads sei nicht vor Mai zu rechnen. Eine Präsentation im März anlässlich eines Apple-Events wäre damit zwar nicht ausgeschlossen, klingt dann aber wenig plausibel. Erst Anfang der Woche hatte die normalerweise sehr verlässliche japanische Seite macotakara gemeldet, Apple bereite eine Presse-Veranstaltung für Ende März vor und präsentiere dann neue iPads, ein rotes iPhone 7 sowie ein überarbeitetes iPhone SE mit bis zu 128 GB Speicherkapazität (siehe ).Dass es aber in absehbarer Zeit neue iPads gibt, erscheint auch in Hinblick auf die deutlich schlechtere Verfügbarkeit aktueller iPad-Modelle als weitgehend sicher. Von zahlreichen Großhändlern ist zu hören, kaum noch Geräte auf Lager zu haben und von Apple auch nicht mehr beliefert zu werden. Apple selbst prognostiziert inzwischen je nach Konfiguration bis zu drei Wochen Lieferzeit (siehe diese Meldung: ). In der Vergangenheit war eine derartige Korrektur meist ein sehr deutliches Zeichen für bevorstehende Aktualisierungen.