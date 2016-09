Kabelloser Spiele-Controller im Apple-II-Design für iPhone & iPad vorgestellt

Noch gibt es den kabellosen Spiele-Controller AP40 im Design des Apple II nicht zu kaufen, den 8Bitdo gestern anlässlich von 40 Jahren Apple vorgestellt hat. Zunächst muss die Finanzierungsrunde auf Kickstarter gelingen, die ein Ziel von 125.000 Hongkong-Dollar aufführt. Für umgerechnet 44 bis 76 Euro kann man sich an dem Projekt beteiligen und bei Erfolg einen Controller in unterschiedlicher Ausführung ergattern. In seinem farbenfrohen Design richtet sich der Controller mit dem abnehmbaren Apfelblatt eindeutig an Retro-Fans.Am interessantesten ist dabei die limitierte Sonderedition, die in Erinnerung an Apples Gründungsjahr auf 1976 Stück beschränkt ist und aus dem Bluetooth-Controller sowie einem Apple-II-Standfuß besteht. Der Controller soll nicht nur zu iOS-Geräten kompatibel sein, sondern auch zu Android-Geräten und Computern kompatible sein. Für die Verwendung mit einem Apple II ist auch ein Set aus Controller und Serial-Empfangsmodul geplant. Die Stromversorgung des Empfangsmoduls wird hierbei über Micro-USB realisiert.Aktuell sind 50 Prozent des Finanzierungsziels bereits erreicht. Noch bis zum 26. Oktober besteht die Möglichkeit, sich an dem Kickstarter-Projekt zu beteiligen . 8Bitdo zeigt sich zuversichtlich, dass das Projekt gelingen wird, und verweist auf die zurückliegenden Jahre in denen man mit Zulieferern bereits mehr als 15 Produkte erfolgreich realisiert hat.