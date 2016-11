Internet-Traffic: Mobilgeräte überholen erstmals herkömmliche Computer

Mobilgeräte wie iPhone und iPad erobern unseren Alltag - was in unseren Köpfen und unserem täglichen Leben längst geschehen ist, brauchte im Internet noch etwas länger. Eine neue Statistik von Statcounter zeigt, dass mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets) herkömmliche Computer (Desktop-Geräte und Laptops) beim Erzeugen von Datenaufkommen überholt haben.Internet-Traffic beschreibt die Daten, die durch das Internet gesendet werden. Der gesamte Datenverkehr steigt seit vielen Jahren immer weiter an, was durch die schnell fortschreitende Digitalisierung unseres Lebens erklärt werden kann. Auch erzeugen höhere Auflösungen bei Fotos und Videos mehr über das Internet gesendete Daten, dies war bei der Umstellung von Full HD auf 4K gut zu beobachten.Mobile Endgeräte erzeugten im Oktober 2016 also 51,3 Prozent des gesamten Internet-Verkehrs. Die restlichen 48,7 Prozent entfielen auf herkömmliche Rechner. Anzumerken ist allerdings, dass die Zahlen für den weltweiten Verkehr gerechnet sind. Speziell auf Deutschland verengt entfallen noch gut 65 Prozent der Datenmenge auf klassische Computer.Weiterführende Links: