Instagram: Update bringt Live-Streaming und Sticker

Nachdem die Facebook-Tochter Instagram bereits vor einigen Wochen eine neue Video-Streaming-Funktion angekündigt hat, wurde diese heute per Update an Anwender verteilt. Zudem erhalten Nutzer weitere Möglichkeiten, die eigene Story anspruchsvoller zu gestalten, sowie eine neue Einhand-Bedienung.Die Live-Streaming-Funktion läuft, wie man sie erwarten würde. Der Nutzer startet über das Story-Menü einen Stream. Dabei kann man zwischen Front- und Rück-Kamera wählen. Sobald der Stream On-Air ist, erhalten die eigenen Abonnenten eine Benachrichtigung und können dem Stream beitreten. Auch eine Kommentarfunktion in Form eines Live-Chats wurde implementiert.Weitere Neuerungen des Updates sind neue Sticker in dem Story-Menü, sowie eine Einhand-Bedienung, um Video aufzunehmen und den Zoom währenddessen zu verstellen. Die verfügbaren Sticker sind momentan aufgrund des nahenden Festes sehr weihnachtlich gehalten.Instagram ist kostenlos im App Store verfügbar und benötigt mindestens iOS 8.0 sowie 74,7 MB freien Speicherplatz. Bei der Anwendung handelt es sich allerdings um keine Universal-App, sodass diese auf dem iPad nur skaliert dargestellt werden kann. Eine Apple-Watch-App ist verfügbar.Weiterführende Links: