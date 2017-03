In Köln wird ein Apple I verkauft

Man weiß zwar nicht genau, wie viele funktionierende Exemplare des ersten Apple-Computers noch in Umlauf sind, allerdings handelt es sich ziemlich sicher um eine einstellige Anzahl. Schätzungen zufolge gibt es maximal acht Geräte, die sich in Betrieb setzen lassen. Eines davon wird im Mai vom deutschen Auktionshaus Breker in Köln versteigert. Bestandteil der Auktion sind der Apple I, Originaldokumente, eine Quittung für ein Disketten- und Kassetten-Interface, Schaltpläne sowie ein Schreiben des Apple-Kundendienstes mit der Nachricht, kein Upgrade auf einen Apple II durchführen zu können. Auf dem Handbuch zu sehen ist noch Apples altes Logo, das Isaac Newton unter einem Baum zeigt - über ihm hängt jener Apfel, der bald auf seinen Kopf fallen wird.Der versteigerte Apple I gehört einem Techniker aus Berkeley in Kalifornien und soll das am besten erhaltene Exemplar überhaupt sein. In der Beschreibung heißt es, das Gerät werde wohl den Verkaufspreis von 300.000 Euro überschreiten. Selbst dieser zunächst horrend klingende Betrag wäre aber ein Schnäppchen. 2014 erzielte ein funktionierender Apple I beispielsweise mehr als 900.000 Dollar, andere Auktionen lagen in der Größenordnung von 350.000 bis 400.000 Dollar. Angesichts der enormen Bedeutung Apples für den Computermarkt handelt es sich beim ersten Produkt des Unternehmens um besonders begehrte Sammlerobjekte.In wie vielen Vitrinen oder möglicherweise Kellern überhaupt noch ein Apple I steht, ist schwer abzuschätzen. Vor mehr als 40 Jahren wurden gerade einmal 200 Geräte produziert - viele davon landeten im Müll, denn es war damals kaum abzusehen, zu welcher Bedeutung es der Apple I einmal bringen sollte. Vor zwei Jahren sorgte beispielsweise der Fund eines Apple I für Aufsehen. In einer Kiste für Elektroschrott befand sich nämlich auch ein Apple I. Das Board war zwar defekt, brachte in der Auktion aber dennoch 200.000 Dollar ein. Glücklicherweise hatte ein Mitarbeiter erkannt, was er in Händen hielt - ansonsten wäre das Stück Computergeschichte wohl in seine Einzelteile zerlegt und entsorgt worden.