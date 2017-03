Frame TV: Samsung stellt Fernseher mit frischem Design vor

Fernseher sehen heute vom Grundsatz her alle gleich aus. Im ausgeschalteten Zustand sieht man eine schwarze Wand, welche mit einem Rahmen versehen ist und auf einem Standfuß ruht. Dieser Design-Gleichheit hat Samsung nun etwas entgegenzusetzen.Am heutigen Donnerstag hat Samsung den Frame TV vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des auf der CES 2017 als Prototyp gezeigten Fernsehers. Der Bildschirm ist in ein Gehäuse integriert, welches einem Bilderrahmen sehr ähnlich sieht und somit unauffällig an der Wand hängen kann und nicht sofort als TV-Gerät erkennbar ist. Auch das Problem des schwarzen Bildschirmes im ausgeschalteten Zustand konnte das koreanische Unternehmen geschickt lösen. Hier kommt nämlich eine Funktion zum Einsatz, die vom Anwender ausgewählte Fotos auf dem Bildschirm anzeigt. So entsteht der Eindruck, dass es sich tatsächlich um einen Bilderrahmen handle. Durch das schlichte Design lässt sich der TV gut in diverse Umgebungen integrieren. Befestigt wird das Gerät über eine VESA-Mount-Halterung auf der Rückseite.Ob sich die Industrie ein Beispiel an Samsungs Idee nimmt und neue Design-Konzepte für Fernseher vorstellt, bleibt abzuwarten. Ausschlaggebend dürften vor allem die Verkaufszahlen des TV-Gerätes sein. Fraglich ist auch die Haltbarkeit des Panels, da dieses durch die Bilderrahmen-Funktion einer deutlichen Mehrbelastung ausgesetzt ist. Dies werden allerdings nur Alltags- und Langzeittests beurteilen können.Zu einem genauen Verkaufstermin äußerte sich Samsung bisher nicht, das Unternehmen gibt lediglich an, einen Verkaufsstart 2017 anzuvisieren. Auch zu möglichen verschiedenen Bildschirmrahmen und Displaygrößen konnte Samsung keine Angaben machen. Allerdings werde der Fernseher Smart-TV-Fähigkeiten wie YouTube- oder Netflix-Apps besitzen. Euro-Preise wurden noch nicht kommuniziert.Weiterführende Links: