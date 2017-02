Displayflecken beim MacBook Pro Retina: Reparaturprogramm verlängert

Reaktion auf Sammelklage

Neuer Stichtag: 16.10.2017 oder drei Jahre

Bei vielen Besitzern eines MacBook Pro mit Retina-Display zeigten sich sehr bald recht unschöne Veränderungen auf dem Display. Das mit der Bezeichnung "Staingate" titulierte Phänomen beschreibt die Tatsache, dass sich rund um das Display herum deutlich sichtbare Flecken bilden. Erste Beschwerden tauchten bereits kurz nach Verkaufsstart des MacBook Pro Retina im Jahr 2012 auf, richtig an Fahrt gewannen die Meldungen dann aber in den Jahren 2014 und 2015. Das Problem: Die aufgetragene Entspiegelungsfolie löste sich durch mechanische Interaktion mit der Tastatur im zugeklappten Zustand teilweise ab. Dabei spielte es keine Rolle, ob und wie das Display vom Käufer gereinigt wurde.Erst Ende 2015 reagierte Apple, nachdem es bereits eine Sammelklage sowie Abertausende Beschwerden in den offiziellen Supportforen gab. Seitdem erhalten betroffene Kunden eine kostenlose Reparatur in den Apple Stores oder anderen autorisierten Apple-Händlern. Wer bereits Geld für die Beseitigung des Displayfehlers ausgegeben hat, erhält den Betrag normalerweise von Apple zurückerstattet. Der Kunde sollte sich in diesem Fall direkt an Apples Support wenden und den Fall schildern.Da es offensichtlich noch immer hohe Nachfrage gibt, verlängerte Apple das Reparaturprogramm. Eine offizielle Ankündigung blieb bislang aus, allerdings ist der Apple-Kundendienst bereits informiert . Interessanterweise hat Apple das Problem nie öffentlich dokumentiert. Zwar wird der Fehler anstandslos beseitigt, eine Informationsseite schaltete Apple aber nicht. Noch bis zum 16. Oktober 2017 haben Kunden die Möglichkeiten, sich im Fall der Fleckenbildung an Apple zu verwenden. Alternativ nennt Apple "drei Jahre ab Kaufdatum", wobei der jeweils längere Zeitraum Gültigkeit besitzt. Wer also vor einem Jahr ein MacBook Pro erwarb und es zur Reparatur bringen muss, hat noch länger als bis zum genannten Datum Zeit.