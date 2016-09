Die Produkthighlights der Woche – Erster Tesla In-Ear, starkes Mini-Stativ, neue Drucker und mehr

sieht es in diesem Jahr ein wenig nach business as usual aus

Die Produkthighlights der Woche:

beyerdynamic: Erster In-Ear mit Tesla-Technologie

Echt wahres Zeug: Neues Mini-Stativset von Really Right Stuff

Fotografie: Cokin stellt neue ND-Filter (Neutraldichtefilter) vor

Epson erweitert seine Range an EcoTank-Druckern

Canon präsentiert drei neue Tintenstrahldrucker

IFA: Zwei wichtige Anlaufstellen für Gadget-Liebhaber

Mit der bevorstehenden IFA (4. - 9. September 2015) stehen in diesen Wochen naturgemäß wieder etliche Neuheiten vor der Tür. Allerdings lassen die bislang eingetrudelten Pressemitteilungen noch keinen eindeutigen Schluss zu, ob darunter auch echte Hammer-Innovationen sein werden. Viel mehr. – Zahlreiche neue Fernseher, Drucker, Bluetooth-Lautsprecher… das Übliche halt. Vielleicht ist es daher gar nicht so schlimm, dass ich die Messe in diesem Jahr ausnahmsweise einmal auslassen muss.Unterdessen trifft eine traurige Nachricht insbesondere die HiFi-Szene hart: Eine der vielleicht schillerndsten und bekanntesten Figuren der deutschen High-End-Community, Dieter Burmester, ist unerwartet nach kurzer, schwerer Krankheit verstoben. Mit seinem 1978 gegründeten Unternehmen hat [/url] Weltruf erlangt. Geräte, wie der legendäre modulare Vorverstärker 808 aus dem Jahr 1980, der noch heute in kaum veränderter Form gebaut wird, prägten die High-End-Szene wie nur wenige andere. Heute finden sich Produkte von Burmester auch in den Aufpreislisten von Automobilen der Marken Bugatti, Porsche und Mercedes. Dieter Burmester wurde 69 Jahre alt.