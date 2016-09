Die Produkthighlights der Woche:

Focal erweitert Lautsprecherserie Sopra

Canon: Neue SW-Multifunktions-Laser

Samsung microSD EVO Plus: 256 GB in Daumennagelgröße

iFrogz: Knuffige Kinderkopfhörer mit Lautstärkebegrenzung

Canon: Drei Neuheiten für Fotofreunde

RME: D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker ADI-2 Pro

Die folgenden Zeilen schreibe ich, weil mir beim Lesen der Kommentare im Forum der schreckliche Verdacht kommt, dass der gefährliche Frust-Virus gerade epidemisch wird.Nicht nur Apple hat derzeit einen schweren Stand, weil sie unter dem irrationalen Druck stehen, endlich mal wieder ein alles veränderndes "Next Big Thing" auf den Markt bringen zu müssen, weil sich im Bereich der Smartphones und Tablets deutliche Sättigungseffekte bemerkbar machen, und weil die Mac-Hardware nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entspricht. Andere Produkt-Zweige, wie die Kamera-Industrie, stehen vor ähnlichen Problemen. Mit noch mehr Megapixeln lockt man heute keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Zudem hat inzwischen so ziemlich jeder fotografisch ambitionierte User eine Kamera oder ein Kamerasystem (oder auch nur ein Smartphone), das technisch völlig Ausreichend ist, um damit über die nächsten Jahre ohne Neuanschaffung auszukommen.Die zuletzt vorgestellten High End Kameras, wie die Nikon D500 und D5, oder Canon 1D X Mark II sind zwar technisch durchaus überzeugend, aber ihnen fehlt der gewisse WOW!-Faktor, mit dem sie über mehr als nur ein paar Tage oder Wochen im Gespräch bleiben würden. Die User streiten sich auch längst nicht mehr so enthusiastisch in den Foren darüber, welcher Sensor am wenigsten rauscht, welche Kamera (-Marke) den schnellsten und besten Autofokus hat oder ob diese oder jene Art der Bildstabilisierung die Bessere ist. Woran liegt's? Sind den Herstellern die Ideen ausgegangen? Sind wir alle nur satt und haben zu hohe Erwartungen? First-World-Problems? – Vermutlich ist es eine Kombination aus diesen und anderen Faktoren.Die Frage ist, was machen wir aus der Situation? Mein Vorschlag wäre: Bloß nicht die Coolness verlieren! Es gibt für uns Technik-Fans wahrlich genug Möglichkeiten, unser hart verdientes Technik-Budget in andere Dinge als Computer, Smartphones oder Kameras zu investieren. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar richtig guten Lautsprechern? Oder einem Plattenspieler? Die veralten technisch nicht so schnell, womit der Update-Druck geringer ist, und sie haben großes Potential zum Stress- und Frust-Abbau über enttäuschte Hardware-Träume aus anderen Bereichen. Das führt zu einer positiveren, gesünderen Grundhaltung und damit zu mehr Lebensqualität. – Soweit das Nerd-Wort zum Sonntag.