Deutsche Bahn: Ab 2017 kostenloses WLAN in allen ICEs

Die obligatorische Fahrt mit dem ICE gehört für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. Meist sitzt man mehrere Stunden in den Zügen und hat verschiedene Möglichkeiten, die Fahrt sinnvoll zu nutzen - man kann zum Beispiel versuchen zu schlafen, im Bordbistro essen oder arbeiten. Letzteres ist bei Studenten und Selbstständigen weit verbreitet.Jedoch ist das Arbeiten im Zug meist sehr eingeschränkt, da in der Regel kein Internetzugang zur Verfügung steht. Auch das Surfen im Internet oder Online-Spiele sind meist nicht möglich. Jetzt hat die Bahn angekündigt, dass man ab dem 1. Januar 2017 alle ICEs mit WLAN ausgestattet haben will und dieses kostenlos zur Verfügung steht.Die Geschwindigkeit des Internets im Zug habe sich im Vergleich zu den alten Hotspots verzehnfacht. So soll es nun möglich sein, bei zum Beispiel 250 km/h in einem Tunnel problemlos surfen zu können. Allerdings werde es ein Highspeed-Volumen geben. Wenn dieses verbraucht ist, wird die Geschwindigkeit gedrosselt, gegen eine Gebühr kann die Drosselung allerdings aufgehoben werden. Über die Höhe des Datenvolumens und die Kosten für Highspeed-Daten nach Verbrauch des Volumens machte die Bahn noch keine Angaben. Für Normalanwender werde der kostenlose Dienst allerdings ausreichen. Die Mobilfunkanbieter arbeiten laut der Bahn an der Verbesserung der Netzabdeckung an den ICE-Trassen, sodass der Dienst weiter verbessert wird.