Das Ende des iPhone 4: Auch GSM-Version vor Support-Ende

Seit einem Monat gibt es für Besitzer der in den USA verbreiteten CDMA-Version des iPhone 4 von 2010 keinen Hardware-Support und keine Ersatzteile mehr. Ab dem 31. Oktober ereilt die Besitzer des sechs Jahre alten Apple-Smartphones auch hierzulande das gleiche Schicksal, denn neuesten Berichten zufolge wird auch das iPhone 4 in der ursprünglichen GSM-Variante abgekündigt.Abgekündigte Geräte erhalten von Apple und den zertifizierten Händlern weder Ersatzteile noch Serviceleistungen mehr. In der Regel fallen Geräte fünf Jahre nach dem Verkaufsende in diese Kategorie. Apple hatte das iPhone 4 im Oktober 2011 vom Markt genommen, als das iPhone 4s in die Läden kam. Nur die Ausführung mit 8 GB Speicher blieb noch bis September 2013 erhalten - eigentlich müssten diese Geräte also noch weitere zwei Jahre lang von Apples Support bedient werden. Davon ist in der Ankündigung allerdings nichts zu lesen.Neben dem iPhone 4 GSM trifft das Support-Ende am 31. Oktober auch das MacBook Air von Ende 2010. Dabei handelt es sich just um das älteste MacBook-Air-Modell, das noch das aktuelle Betriebssystem macoS Sierra tragen kann. Außerdem steht an Peripheriegeräten noch AirPort Extreme der 3. Generation und die AirPort Time Capsule von 2009 auf der Liste. Bereits im September wurden schon der iMac von 2009 und der Mac mini und Mac mini Server von 2010 abgekündigt.Alle betroffenen Produkte werden bei Apple weitere zwei Jahre als »Vintage« geführt. Das liegt aber nur an besonderen Bestimmungen, die nur in der Türkei und im US-Bundesstaat Kalifornien gelten und eine siebenjährige Support-Zeit vorschreiben. Vintage-Produkte sind also nur an diesen beiden Orten noch im Hardware-Support inbegriffen, bevor sie endgültig abgekündigt werden. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz macht dies aber keinen Unterschied.Apple hatte das iPhone 4 im Herbst 2010 vorgestellt. Mit dem A4-SOC (System on a chip) setzte Apple erstmals auf einen selbst designten Prozessor auf ARM-Basis. Außerdem kam mit dem iPhone 4 das hochauflösende Retina-Display auf das Apple-Smartphone, ebenso der Gyroskop-Sensor und die Videotelefonie-Funktion FaceTime.Weiterführende Links: