Black Friday bei Apple - Geschenkkarten beim heutigen Kauf von Apple-Hardware

Vor zehn Jahren schwappte die US-amerikanische Tradition der »Black Friday«-Rabatte nach Deutschland, als Apple erstmals hierzulande mit besonderen Preisaktionen warb. Inzwischen ist der Tag nach dem Erntedankfest auch bei uns eine feste Größe als Rabattschlacht der meisten Geschäfte, die damit die Zeit der Weihnachtseinkäufe einleiten. Während Apple 2015 keine eigenen Angebote vorbrachte, ist der Konzern in diesem Jahr wieder mit einer Geschenkkarten-Aktion dabei ( ).Dabei spendiert Apple heute den ganzen Tag beim Kauf eines iPhone, iPad, Mac, Apple TV oder einer Apple Watch Geschenkgutscheine von bis zu 150 Euro. Für die Hardware muss zunächst der volle Normalpreis gezahlt werden, daraufhin erhält man die Geschenkkarte per Mail zugeschickt. Auffällig ist dabei, dass just die neuesten Geräte, also iPhone 7, Apple Watch Series 2 und MacBook Pro 2016, von der Aktion ausgeschlossen sind. Das gleiche gilt für Mac mini und iPad mini 2. Alle anderen Produkte sind aber dabei.In absoluten Zahlen zeigt sich Apple natürlich beim Mac am spendabelsten. Wer sich für MacBook, MacBook Pro (2015er Generation), MacBook Air, iMac oder Mac Pro entscheidet, erhält für den nächsten Kauf einen Gutschein über 150 Euro. Relativ gesehen ist dagegen das iPad-Angebot am interessanten: Für ein iPad Pro, iPad Air 2 oder iPad mini 4 gibt es 100 Euro - bei einigen Modellen fast ein Viertel des Vollpreises. Den Kauf eines iPhone SE, 6s oder 6s Plus prämiert Apple mit einem 50-Euro-Gutschein. Für die unterschiedlichen Ausführungen der Apple Watch Series 1 erhalten Käufer ebenso wie beim Apple TV 4 immerhin noch 25 Euro. Die Übersicht über die Aktionen finden Sie an dieser Stelle: Die exakt gleichen Konditionen gibt es auch beim Kauf im österreichischen und Schweizer Apple-Webauftritt. Für die Schweiz erfolgt die Umrechnung von Euro in Schweizer Franken Eins zu Eins. Schließlich macht Apple noch auf weitere Möglichkeiten für Weihnachtsgeschenke aufmerksam und bewirbt in dem Zusammenhang just die neuen, nicht an der heutigen Aktion teilnehmenden Geräte, sowie Musikgeschenke, Fotogeschenke und Spiele und Spielzeug aus der Zubehörsektion des Online Stores.