Black Friday - Apple in diesem Jahr dabei

Nachdem Apple den Black Friday im letzten Jahr hat ausfallen lassen, hat der kalifornische Technikkonzern soeben ein Shopping-Event für den diesjährigen Einkaufstag angekündigt. Der Black Friday findet diesen Freitag, den 25.11.2016, statt.Angekündigt hat Cupertinos Elektronikfirma das Event mit einer E-Mail, die an Kunden versendet wurde. Zudem hat Apple eine Sonderseite auf dem Internetauftritt geschaltet. Auf dieser steht in großer Schrift „Freitag kann nicht schnell genug kommen“, weiter wird die Aussage mit der Unterüberschrift „Unser eintägiges Shopping Event geht bald los. Komm am Freitag wieder vorbei, um alle Weihnachtsgeschenke zu besorgen“ präzisiert.Das Event findet nicht nur in den USA, sondern international und somit auch bei uns in Deutschland statt. Welche Produkte rabattiert erworben werden können, lässt sich nur mutmaßen. Allerdings sind unter der Ankündigung mehrere Produktkategorien unter der Überschrift „Entdecke noch mehr Weihnachtsgeschenke von Apple“ gelistet. So finden sich dort folgende Sparten: Apple-Geschenke, Musikgeschenke, Fotogeschenke und Spiele & Spielzeug.Da das Datum des Shopping-Events zusammen mit dem Titel „Save the date“ als Kalendereintrag auf der Apple Watch Sport gezeigt wird, lässt sich davon ausgehen, dass die Smartwatch am Freitag vergünstigt erhältlich ist. Möglicherweise legt Cupertino die Uhr auch als Geschenk bei Kauf eines iPhones oder Macs bei. Nach diesem Muster ist Apple bereits mit den Beats-Kopfhörern bei der Back-to-School-Aktion im vergangenen Sommer vorgegangen.Auch Cupertinos Konkurrenten lassen sich den besonderen Shoppingtag nicht entgehen und so bewirbt Samsung bereits seit einigen Tagen bis zu 50 Prozent Rabatt auf Technikprodukte wie Smartphones. Bei dem Internetversandhändler Amazon läuft bereits seit gestern die Cyber-Monday-Woche, bei der es zahlreiche reduzierte Produkte zu kaufen gibt. Ein Blick auf Apple-Reseller wie Gravis oder Arktis kann sich lohnen, auch dort wird es Freitag vergünstigte Apple-Produkte geben.Weiterführende Links: