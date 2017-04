BeoSound Shape: Tönender Wandschmuck mit Streamingfunktion

„Das akustische Raumklima ist essenziell für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden, genauso wie natürliche Lichtverhältnisse, frische Luft und Bewegung. BeoSound Shape ist dank seiner intelligenten Klangverteilung und resonanzabsorbierenden Wirkung bestens gerüstet, die Herausforderungen der Raumakustik zu meistern“

BeoSound Core

Für Kunst geben manche Menschen sehr viel Geld aus. In den meisten Fällen haben die erworbenen Werke aber keinen anderen Nutzen, als schön oder interessant auszusehen. Anders beim neuen BeoSound Shape : Der B&O-Kunde kann sich damit nicht nur ein individuell zusammengestelltes Kunstwerk an die Wand hängen, sondern erhält damit zusätzlich ein akustisches Room-Tuning und ein streamingfähiges Lautsprechersystem, das sich unauffällig in die Wohnlandschaft integriert.BeoSound Shape ist ein modulares Lautsprechersystem, bestehend aus sechseckigen "Kacheln", die in einer beliebigen Anzahl und einem individuellen Muster an der Wand angebracht werden können. So zusammengestellt bildet das System eine „Wall of Sound“. Dank einer implementierten Resonanzdämpfungsfunktionen eignet sich BeoSound Shape auch ideal zur akustischen Optimierung für große, multifunktionale Räume zu Hause oder für Geschäftsräume, Studios, Ausstellungsräume, Büros und Hotellobbys., erklärt Marie Kristine Schmidt, Vice President Brand, Design & Marketing.Ein Set besteht aus mehreren Kacheln, die jeweils einen Lautsprecher, Verstärker oder akustischen Dämpfer beinhalten. Mindestens sechs Kacheln bilden ein Modul. Je nach individuellen Designvorstellungen können unendlich viele Kacheln miteinander kombiniert werden.Neben der Vielfalt in der Formgebung gibt es BeoSound Shape in unterschiedlichen Farben und Stoffen. Die Farbpalette reicht von Parisian Night Blue, Purple Heart, Infantry Green über Brazilian Clay und Wild Dove Grey bis hin zum klassischen Black. Durch die Zusammenarbeit mit Kvadrat, einem renommierten dänischen Hersteller von Designtextilien, stehen darüber hinaus verschiedene Wollstoffe und Farben zur Auswahl: Brown by Kvadrat, Moss Green by Kvadrat, Pink by Kvadrat und Dark Blue by Kvadrat. Die Kombinationsmöglichkeiten sind schier endlos.Klanglich geht das System eigene Wege. Mit einem von B&O entwickelten "Upmixing-Algorithmus" soll eine klare und präzise Klanglandschaft mit dem Vokalisten im Mittelpunkt und den Instrumenten am Rand geschaffen werden. Bang & Olufsen bezeichnet diese akustische Anordnung als „Band an der Wand“. Das Ziel sei es, "ein so reales Klangerlebnis zu schaffen, als ob sich die Band buchstäblich an der Wand befindet und ein Live-Konzert gibt, bei dem sich das Publikum frei im Raum bewegen kann".Bang & Olufsen wird zur geplanten Markteinführung im August ein Online-Designtool zur Verfügung stellen, das bei der visuellen Gestaltung der Kacheln unterstützen soll und akustische Empfehlungen zur optimalen Platzierung der Lautsprecherkacheln gibt.Durch denVerbindungshub, der hinter einer der sechseckigen Kacheln verborgen ist, wird das kabellose Streamen von Musik vom Mobilgerät über AirPlay, Chromecast oder Bluetooth ermöglicht. Der BeoSound Core verfügt außerdem über Multiroom-Funktionen, durch die er mit weiteren Bang & Olufsen und B&O PLAY Produkten kombiniert werden kann. So können unterschiedliche Musiktitel in verschiedenen Räumen wiedergeben werden oder man lässt einen Titel im gesamten Zuhause abspielen.BeoSound Shape soll ab August 2017 bei den Bang & Olufsen Fachhändlern erhältlich sein. Der Preis des BeoSound Shape hängt von seiner Größe, akustischen Leistung und der Stoffauswahl ab. Die Preise werden zur Lancierung in den Geschäften bestätigt. Abhängig von der individuellen Auswahl liegt der Preis für ein Standard-Setup voraussichtlich bei etwa 4.000 Euro und mehr. – Seine Kunst lässt sich B&O gut bezahlen.________________________