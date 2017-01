Augmented Reality: Detailliertes Apple-Patent beschreibt Gerät

AR-Produkt von Apple?

Tim Cook betonte bereits mehrfach, dass er Augmented Reality (AR, Erweiterte Realität) und Virtual Reality (VR, Virtuelle Realität) für wichtige Märkte hält. Wenn Apples CEO dies so offensichtlich erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Unternehmen an entsprechenden Produkten arbeitet, sehr hoch. Darauf deuten auch zahlreiche Patente sowie die jüngst bekannt gewordene Partnerschaft mit Zeiss hin.Ein nun aufgetauchtes Patent aus dem Jahr 2015 zeigt detailliert, wie Apple sich ein AR-Gerät vorstellt. So geht Cupertino in der Patentschrift auf sogenannte POI (points of interest) ein. Diese sollen von einer (oder mehreren) in dem Gerät verbauten Kameras erfasst werden. In dem beschriebenen Produkt ist zudem ein Bildschirm verbaut, der die Kamera-Aufnahmen zusammen mit den angereicherten Zusatzinformationen anzeigt.Auch wenn in dem Patent ein Gerät mit Halsschlaufe gezeigt wird, kann ein daraus entstehendes Produkt auch durchaus anders aussehen. Die Technik ließe sich beispielsweise in eine Brille integrieren. Die in dem Patent beschriebene Zwei-Kamera-Technik kommt beispielsweise beim Porträt-Modus im iPhone 7 Plus zum Einsatz. Bei dem gesamten Szenario handelt es sich um eine Technologie, welche jedoch in zwei Patente gesplittet wurde.Angemeldet wurde das Patent von dem in München sitzenden Unternehmen Metaio GmbH. Dieses wurde 2015 von Apple gekauft. Die Partnerschaft mit Zeiss im AR-, bzw. VR-Bereich, könnte auf eine Brille als Produkt hindeuten. Tim Cook erwähnte vor einigen Wochen, dass er AR-Produkte als große Chance ansehe. Die Technologie könne Menschen näher zusammenbringen und Kommunikation einfacher gestalten. VR als Technik falle zunächst weg, da die Technik hier noch Jahre brauche, um marktreif zu sein. Eine AR-Brille ähnlich der Google Glass könnte für Apple aber in Frage kommen. Welche Funktionen ein solches Produkt bieten könnte, ist völlig offen. Denkbar sind beispielsweise eine eingeblendete Navigation oder das Anzeigen von Mitteilungen, ohne die Umwelt aus den Augen zu verlieren.Weiterführende Links: