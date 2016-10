Apples Vorschau-App für macOS im Detail - praktisches Werkzeug für PDFs und Bilder

Dokument-Darstellungen

Dokument-Darstellungen

Miniaturen

Inhaltsverzeichnis

Hervorhebungen und Notizen

Lesezeichen

Werkzeuge > Lesezeichen hinzufügen

Kontaktbogen

Kontinuierlich Scrollen

Einzelseiten

Doppelseiten

Werkzeuge > Lupe einblenden

Dokumente mit anderen Apps teilen

Der Mac App Store bietet zwar eine Vielzahl empfehlenswerter Drittanbieter-Programme für PDFs (siehe MacTechNews-Übersicht: ) und einfache Bildbetrachtung sowie -bearbeitung. Doch für diverse Anwendungsfälle ist es überhaupt nicht nötig, extra eine Anwendung zu installieren, da macOS von Haus aus bereits eine praktische Lösung liefert: die Vorschau-App.Natürlich reicht Vorschau vom Funktionsumfang nichtmal ansatzweise an Platzhirsche wie Adobe Acrobat Pro und Photoshop heran. Das soll die Apple-App aber auch gar nicht, da ihr Anwendungsbereich ein anderer ist. Wer einfach nur Alltagsaufgaben wie das Zuschneiden von Fotos, rudimentäre Farbkorrekturen, PDF-Anmerkungen und Konvertieren in andere Dateiformate erledigen möchte, kommt mit der schlanken und flinken Vorschau-Anwendung oftmals schneller zum Ziel als mit aufgeblähten Profi-Tools.MacTechNews veranschaulicht, was Vorschau an Anzeigefunktionen für PDFs und Bilder zu bieten hat und zudem als Bearbeitungs- sowie Exportwerkzeug kann. Zunächst geht es um die Dokument-Ansichten:Außer der normalen Ansicht, die das ganze App-Fenster einnimmt, stehen weitere Varianten mit eingeblendeter Seitenleiste für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung:stellen in der linken Spalte Thumbnails aller Seiten dar. Das sorgt insbesondere bei vielseitigen PDF-Dokumenten für mehr Übersicht und ermöglicht es Nutzern zudem, schnell durch alle Seiten zu scrollen, um eine bestimmte ausfindig zu machen.Übersehen Anwender die einzelnen Kapitel und Abschnitte eines PDF, sofern der Autor ein Inhaltsverzeichnis erstellt hat. Via Klick auf die jeweiligen Kapitel-Überschriften springt die PDF-Anzeige auf die Startseite des gewählten Kapitels.zeigen die nachträglich von Nutzern hinzugefügten Anmerkungen, übersichtlich aufgereiht mit Seitenzahl, Textinhalt und verwendeter Farbe.listet die vom Anwender gesetzten Lesezeichen () aufsteigend nach Seitenzahl auf.Die letzte, mit dem ungewöhnlichen Ausdruckversehene Option präsentiert alle geöffneten Dokumente in einer das ganze App-Fenster ausfüllenden Thumbnail-Darstellung. Insbesondere größere Bildersammlungen lassen sich so schnell durchstöbern.Wer PDF-Dokumente stets in voller Größe im App-Fenster sehen möchte, wählt unter Seitenleisten-Ansichten stattdie Alternativenoder. Über die Lupen-Icons auf der Symbolleiste vergrößern oder verkleinern Anwender die Dokumenten-Ansicht. Einzelne Bereiche einer PDF-Seite werden übergrößer dargestellt.Nutzer schicken beliebige Dokumente über den Teilen-Button in der Symbolleiste zu anderen Apps. Verfügbar sind Notizen, Mail, Nachrichten, AirDrop und unterstützte Drittanbieter-Anwendungen. Bilder lassen sich zudem in Apples Fotos-App übertragen, sofern das Bildformat unterstützt wird.