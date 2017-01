Apples Quartalszahlen am 31. Januar - Rekorde erwartet

Der Mac-Markt

Auf Apples Investorenseiten ist jetzt das Datum der nächsten Quartalskonferenz aufgetaucht. Demnach stellt Apple am 31. Januar die Zahlen für den Dreimonatszeitraum Oktober bis Dezember 2016 vor. Da Apples Finanzjahr am ersten Oktober beginnt, handelt es sich um Apples erstes Finanzquartal 2017. Kalenderquartal 4 bzw. Finanzquartal 1 sind meist besonders spannend zu verfolgen, da es sich jeweils um den ersten vollen Verkaufszeitraum einer neuen iPhone-Generation handelt. Das iPhone 7 kam Mitte September auf den Markt, ging somit nur mit zwei Verkaufswochen in das dritte Jahresquartal ein. Marktbeobachtern zufolge konnte sich Apple über hohes Kundeninteresse freuen und zudem der Nachfrage besser als in den Vorjahren entsprechen. Aus diesem Grund halten es mehrere Branchenexperten für wahrscheinlich, dass Apple mit neuen Rekordzahlen glänzen wird.Im Mac-Bereich barg das vierte Jahresquartal erstmals seit längerer Zeit wieder einen komplett neuen Mac. Das MacBook Pro verkaufte sich mehreren Berichten zufolge exzellent. Lässt man einmal Apples Stellungnahme außer acht, die wie üblich von einem "besten Produktstart aller Zeiten" sprach, so bleiben immer noch Marktanalysen wie beispielsweise von Slice Intelligence. Diese hatten Apples jüngstem Notebook bescheinigt, einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt zu haben, der sämtliche Konkurrenten aus dem Windows-Markt mit gewaltigem Abstand übertrifft (siehe ). Auch wenn die restlichen Macs somit schwächer abschneiden, da Aktualisierungen schon eine ganze Weile zurückliegen, kann Apples erstes Finanzquartal somit dennoch einen Absatzrekord im Mac-Sektor bringen.Die Apple Watch 2 war im Weihnachtsgeschäft wohl ebenfalls recht beliebt, so Brean Capital in einer kürzlich erschienenen Analyse . Schlechte Nachrichten gibt es aller Wahrscheinlichkeit erneut von der iPad-Front - der seit mehr als zwei Jahren anhaltende Abwärtstrend kann weiterhin nicht durchbrochen werden. Gerüchten zufolge kommen im März neue iPads auf den Markt - möglicherweise greifen dann wieder mehr Kunden zum Apple-Tablet.