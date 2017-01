Apple wirft AirPod-Suchhilfe aus dem App Store

Apple übt die Oberhoheit über den iOS App Store als Verkaufsplattform anhand strenger Richtlinien aus: Jede App muss den Bestimmungen aus Cupertino entsprechen, sonst kann sie von Apple ohne Rücksprache gelöscht werden. Genau davon hat der Konzern nun auch im Fall der App »Finder for AirPods« Gebrauch gemacht, über die MTN noch letzte Woche berichtete: Die Entwickler setzten bei ihrem Produkt auf die Sorge einiger Kunden, die komplett drahtlosen Ohrhörer, die nicht einmal untereinander mit einem Kabel verbunden sind, könnten leicht verloren gehen. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie schneller verlegt als ein iPhone oder noch größere Elektronikprodukte, falls sie nicht in ihrem Ladecase aufbewahrt werden. Dann käme die App ins Spiel: Anhand des Bluetooth-Signals der AirPods verwandelt es jedes beliebige iOS-Gerät in einen Kompass, der in Richtung des verlorenen Ohrstöpsels weist.Ähnliche Apps führt der Hersteller Deucks Pty Ltd auch für andere Produkte wie etwa von Fitbit, Misfit oder Jawbone (Store: ). Doch Apple fand diese Idee offensichtlich nicht so gut, insbesondere weil viele Kommentare zur App kritisierten, warum Apple diese Funktionalität nicht selbst anbot. Die Konsequenz: Apple strich die 3,99 Euro teure App »Finder for AirPods« aus dem Angebot. Gegenüber dem Entwickler kommunizierte der Konzern, es seien zwar keine Fehler gefunden worden, aber das grundsätzliche Konzept der Anwendung sei »unpassend für den App Store«. Wie sich die Eignung für den App Store definiert, ist nicht klar ersichtlich und Apple behält sich diesbezüglich einen weiten Interpretationsspielraum vor.Natürlich wirkt Apples Verhalten wie der Versuch, die Gefahr eines Verlustes der kleinen AirPod-Stecker kleinzureden oder zumindest nicht überzubetonen. In der Tat gaben viele frühe Tester an, die Stabilität der Stöpsel in der Ohrmuschel sei beeindruckend gut, und außerhalb der Ladeschachtel solle man die beiden kleinen Ohrhörer sowieso nicht aufbewahren. Trotzdem bleibt die Frage, warum Apple nicht gewillt ist, eine App wie »Finder for AirPods« im App-Store-Angebot zu tolerieren - insbesondere weil die App zu Anfang wie jede andere Anwendung einem Review unterzogen worden sein muss und danach freigegeben wurde.Weiterführende Links: