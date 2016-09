Apple erwägt Übernahme von McLaren

Laut einem Medienbericht führt Apple bereits seit mehreren Monaten Verhandlungen bezüglich der Übernahme des britischen Sportwagenherstellers McLaren. McLaren ist ein bekannter Hersteller von Sportwagen - das derzeitige Portfolio beginnt beim 540c für etwa 160.000 Euro und endet beim Topmodell P1 für rund 1,1 Millionen Euro. Dessen Unternehmenswert wird auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, womit die Übernahme problemlos mithilfe der Apple-Barreserven von mehr als 200 Milliarden US-Dollar gestemmt werden könnte. Ob Apple an der Technologie oder der Expertise von McLaren interessiert ist, bleibt allerdings unklar.McLaren hat die Entwicklung eines elektrisch betriebenen Sportwagens angekündigt, der aber wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen steckt. Die Bereiche Materialien und Auto-Elektronik könnten zusammen mit den Talenten für Apple eher von Interesse sein . Ob Apple bei einer Übernahme das bisherige verlustreiche Geschäft fortführen wird, ist genauso ungewiss wie die Zukunft des Formel-1-Teams McLaren Honda. Üblicherweise stellt Apple bei übernommenen Unternehmen die bisherige Geschäftstätigkeit ein.Apples ehemaliger Hardware-Chef Bob Mansfield käme der personelle Zuwachs durch McLaren sicherlich entgegen. Nach dem mutmaßlichen Reset des Projektes mussten zahlreiche Mitarbeiter Apple verlassen. So sei Gerüchten zufolge Apple mittlerweile der Überzeugung, dass ein so großes Projekt allein nicht zu stemmen ist. Allerdings scheiterten bisherige Kooperationsgespräche, unter anderem mit BMW und Daimler. Lediglich der Autozulieferer Magna soll nach wie vor am Projekt beteiligt sein.Für Apple gibt es seit dem Reset zwei Möglichkeiten, das Projekt fortzuführen, wenn es nicht ganz eingestellt werden soll. Entweder übernimmt man einen Autohersteller oder aber man wirbt dessen gesamtes Entwicklungsteam ab. Der jetzige Bericht legt nahe, dass sich Apple für die erste Möglichkeit entscheiden könnte. Das ursprüngliche Entwicklungsziel eines Apple Car im Jahr 2019 kann aber kaum eingehalten werden. Denkbar wäre aber nach dem vermuteten Reset eine Fertigstellung im Jahr 2020 oder 2021, sofern Apple über ausreichend erfahrenes Personal verfügt.