Apple TV 2 und 3: Apple bereitet Update für nicht mehr funktionierende Geräte vor

Ganz vereinzelt hatten Nutzer schon seit Wochen davon gesprochen, ihr Apple TV der zweiten und dritten Generation nicht mehr richtig verwenden zu können. Ein Problem sorgt dafür, dass zwar die Anzeige von Musik, Computern und Einstellungen erscheint, sich allerdings keine Kanäle mehr aufrufen lassen. Unbekannt bleibt hingegen, unter welchen Umständen jener Fehler auftritt, der sich in den letzten Tagen deutlich intensivierte. Manche Nutzer berichten, dass auch ein komplettes Zurücksetzen des Apple TV keine Besserung brachte. Von anderen ist zu hören, man habe in den Einstellungen die Region geändert und dann zumindest wieder für kurze Zeit Zugriff auf alle Kanäle gehabt. Anschließend manifestierte sich das Problem aber erneut, weswegen es sich um keine dauerhafte Lösung handelt.Betroffen sind ausschließlich die zweite und dritte Generation des Apple TV, wohingegen es auf dem Apple TV der vierten Generation keinerlei Probleme gibt. Apple ist sich des Fehlers offensichtlich bewusst, denn der Kundendienst deutete bereits an, dass bald ein Update erscheint. Den Aussagen zufolge vergeht bis dahin wohl nicht mehr viel Zeit. Der Auslöser des Fehlers hängt wohl in der Tat mit falscher geografischer Zuordnung zusammen. Manche Länder sind stärker betroffen, während es in anderen Gebieten keine Schwierigkeiten gibt. In den Foren geistert daher der Tipp umher, man solle die Landeseinstellungen auf Namibia setzen - mit diesem Land bestehen nämlich die Probleme nicht. Im deutschsprachigen Bereich gibt es ebenfalls nur sehr vereinzelte Beschwerden.Sollte Apple das Problem per Software-Update und nicht mehr serverseitiger Anpassung lösen, so wäre es das erste Update für das Apple TV 3 seit mehr als einem halben Jahr. Das Apple TV 2 wurde seit mehr als einem Jahr nicht mehr aktualisiert. Für das Apple TV 4 erschien hingegen erst im September eine umfangreiche Aktualisierung - zeitgleich mit iOS 10 und watchOS 3.