Apple Music: Neil Young wieder im Streaming-Katalog verfügbar

Die Klangqualität bei Musik-Streaming-Diensten sei nicht gut genug und man könne seine Musik nicht vollkommen genießen. Das sagte Neil Young, als er 2015 einen Rückzieher weg von den Streaming-Diensten machte. Im April dieses Jahres kehrte er zu Tidal zurück, da der Dienst höhere Streaming-Qualität liefert.Nun sind seine Alben auch wieder im Streaming-Katalog von Apple Music, Spotify und Co. zu finden. Dabei hat sich die Qualität der Musik dort in den letzten Jahren nicht verbessert. Vermutlich hat Neil Young gemerkt, dass es heute im Musikgeschäft ohne Streaming sehr schwierig ist. Möglich ist auch, dass seine Fans ihn zu diesem Schritt überreden konnten. Vielleicht wollte er mit der Entscheidung aber auch den Musik-Download-Dienst seines Labels „Pono brand“ pushen, was dann jedoch nicht funktioniert hat.Apple Music ist hinter Spotify der zweitgrößte Musik-Streaming-Dienst auf dem Markt. Beide verzeichnen einen hohen Nutzerzuwachs und sind ab 9,99 Euro (Für Studenten ab 4,99 Euro) erhältlich. Apple versucht Medienberichten zufolge aktuell die Preise zu reduzieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.