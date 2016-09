33 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

The Secret of Monkey Island: Special Edition

Bioshock Infinite

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Borderlands: The Pre-Sequel!

Borderlands 2

Quake 4

Prey

The Sims 2: Life Stories

Duke Nukem Forever

Civilization: Beyond Earth

Civilization V: Campaign Edition

Civilization IV

Sid Meier's Civilization IV: Colonization

Tomb Raider II

SimCity: Complete Edition

Command & Conquer: Generals Deluxe Edition

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Layers of Fear

RollerCoaster Tycoon 3 Platinum

iOS App Store

Evel Knievel — gratis

Night Sky Pro — gratis

Out There Chronicles - Episode 1 — 0,99 €

Zum 20-jährigen Jubiläum hat der berühmte Entwickler Aspyr Media zahlreiche Mac-Portierungen weltbekannter Spieletitel um 50 Prozent im Preis gesenkt. Diese umfassen beispielsweise:: 4,99 Euro statt 9,99 Euro: 14,99 Euro statt 29,99 Euro: 4,99 Euro statt 9,99 Euro: 19,99 Euro statt 39,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 6,99 Euro statt 14,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 19,99 Euro statt 39,99 Euro: 14,99 Euro statt 29,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 3,99 Euro statt 7,99 Euro: 14,99 Euro statt 29,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 4,99 Euro statt 9,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 4,99 Euro statt 9,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 Euro: 9,99 Euro statt 19,99 EuroDoch auch unter iOS ist die Rabattfront nicht ruhig. Nachfolgend alle reduzierten Top-Apps für iPhone und iPad im Überblick:statt 1,99 €Diese Tagebuch-App möchte Sie dazu bewegen, jeden Tag einmal Ihre Gedanken in Worte zu fassen. (iOS 8.0+)statt 9,99 €Text niederschreiben und organisieren liegt im Fokus dieser App, welche auch die Apple Watch unterstützt. (iOS 9.0+)statt 1,99 €Erlebe die Karriere des berühmten Motorradstuntman nach. Verdiene durch spektakuläre Sprünge das Geld für neue Krafträder. Läuft auch auf dem Apple TV 4. (iOS 7.0+)statt 4,99 €Schritt für Schritt erreicht die berühmte Archäologin Lara Croft bei diesem Puzzlespiel das Levelziel. Mehr als hundert abwechslungsreiche Rätsel gilt es zu bewältigen. (iOS 7.0+)statt 1,99 €Einfaches Werkzeug, um ortsspezifisch Mondaufgangs- und -untergangszeiten sowie die Mondphasen und die Sonnenzeiten herauszufinden. (iOS 8.0+)statt 0,99 €Astronomie-App, die den Nachthimmel mit Informationen abbildet, 3D-Darstellungen von Himmelsobjekten bietet und auch auf der Apple Watch funktioniert. (iOS 7.0+)statt 2,99 €Im Out-There-Universum angesiedelter, interaktiver Bilderroman, in der man in einer fernen Zukunft auf einem fremden Planeten erwacht und sein Volk sucht. (iOS 8.0+)statt 4,99 €Das auf iOS portierte Adventure-Gamebook rund um Monster, Fallen und vor allem Magie liegt in allen drei für 99 Cent statt 4,99 Euro vor. (iOS 7.0+) Sorcery! Sorcery! 2 Sorcery! 3statt 0,99 €Schieße die blau gefärbten Projektile im richtigen Moment in die gezeichneten Kreise. Leicht zu erlernen und mit rasch ansteigender Schwierigkeit (In-App-Kauf: 0,99 €). Apple-TV-kompatibel. (iOS 7.0+)statt 2,99 €Preisgekrönte Wetter-App mit 7-Tage-Vorhersage, Unwetterwarnungen, umfangreichen Wetterdaten zu Temperatur, Wind, Luftdruck, Regen, Sonnenscheindauer und UV-Index, sowie Apple-Watch-Unterstützung. (iOS 8.0+)