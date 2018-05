iOS 11.4 erscheint heute Abend - und wahrscheinlich weitere Updates

Der HomePod wird noch heute Abend über ein Update Unterstützung für AirPlay 2 erhalten - mit AirPlay 2 lassen sich unter anderem mehrere HomePods als Stereo-Lautsprecher nutzen.Um dies auch nutzen zu können, ist zwangsläufig iOS 11.4 auf iPhone oder iPad vonnöten - ansonsten lässt sich das HomePod-Update nicht installieren. Apple wird daher heute Abend, wahrscheinlich gegen 19 Uhr (in den letzten Jahren erschienen die Updates um genau 19 Uhr), iOS 11.4 für alle Nutzer in der finalen Version freigeben - samt AirPlay 2 und Messages in iCloud.Zusammen mit iOS 11.4 wird Apple wahrscheinlich auch macOS 10.13.5 veröffentlichen, welches ebenfalls Unterstützung für Nachrichten-Sync über iCloud und Fehlerbereinigungen mitbringt. Auch tvOS 11.4 und watchOS 4.3.1 könnten von Apple am heutigen Abend zeitgleich freigegeben werden.Für alle Plattformen, nämlich iOS, macOS, watchOS und tvOS, stehen schon seit einigen Monaten Beta-Versionen im Entwicklerprogramm oder im öffentlichen Beta-Programm zur Installation bereit. iOS 11.4 steht seit 17. Mai als 6. Beta zum Download bereit, macOS 10.13.5, tvOS 11.5 wie auch watchOS 4.3.1 als 5. Beta.