macOS 10.12.4 in der ersten Beta - Night Shift und mehr

Es ist normalerweise eher unüblich, dass Apple bei Zwischenupdates von OS X bzw. macOS mit sichtbaren neuen Funktionen aufwartet. Im Falle von macOS 10.12.4, das am heutigen Abend in der ersten Betaversion erschienen ist, sieht es allerdings anders aus. Zumindest eine größere Neuerung bringt macOS 10.12.4 nämlich mit - eine Funktion, die sich seit einem Jahr bereits unter iOS großer Beliebtheit erfreut. Zahlreiche Studien belegen, dass Displays mit "kalter" Farbtemperatur negative Auswirkungen auf den Schlaf haben. Seit iOS 9.3 verändert Night Shift daher auf Wunsch ab einer bestimmten Uhrzeit die Farbtemperatur des Gerätes. Durch Reduzierung des Blaulichtanteils werden die Farben wärmer und gehen ins Orange- bis Ockerfarbene. Mit dem kommenden macOS-Update steht diese Option auch auf dem Mac zur Verfügung. Wer möchte, kann die Farbtemperatur automatisch anpassen lassen, sodass in den Abendstunden ebenfalls wärmere Farbdarstellung erscheint.In der Updatebeschreibung dokumentiert Apple zudem Unterstützung des Shanghai-Dialekts in der Diktierfunktion. Außerdem kennt sich Siri fortan außerordentlich gut mit Cricket aus und kann Statistiken sowie Ergebnisse wiedergeben. Unter der Haube aktualisierte Apple das PDFKit zur besseren Einbindung von PDF-Dokumenten in Programmen. Dies ist auch dringend notwendig, das es mit dem PDFKit unter Sierra zahlreiche Probleme gab.macOS 10.12.4 ist die vierte größere Aktualisierung von Sierra und steht momentan nur für registrierte Entwickler zur Verfügung. Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms müssen sich aber wahrscheinlich nicht mehr lange gedulden. Bei den letzten Updates verging meist nur wenig Zeit, bis Apple die Beta-Updates auch als Public Beta verteilte. Die erste Beta hatte Apple in der Regel zunächst nur an Entwickler und mit einigen Tagen Verspätung im öffentlichen Betaprogramm verteilt, weitere Builds erschienen dann fast zeitgleich.