macOS 10.12.1 und iOS 10.1 als erste Beta

iOS 10 erschien in der vergangenen Woche, gestern gab Apple macOS Sierra frei. Sehr kurz nach der Veröffentlichung hat Apple jetzt bereits die ersten größeren Updates der Systeme an Entwickler verteilt. Sowohl macOS 10.12.1 als auch iOS 10.1 lassen sich ab sofort in der ersten Betaversion laden. Damit folgt Apple der Politik der letzten Jahre, recht schnell nach nach einem "Major Release" von OS X bzw. macOS mit dem ersten Update anzutreten. Neue Funktionen sind normalerweise nicht zu erwarten, Apple schließt stattdessen Fehler, die entweder direkt nach Veröffentlichung bekannt wurden oder schon vorher dokumentiert waren. In der offiziellen Dokumentation zu macOS Sierra 10.12.1, die Buildnummer liegt bei 16B2327e, nennt Apple nur sehr allgemeine Verbesserungen. So heißt es, die Aktualisierung verbessere Stabilität, Kompatibilität und Sicherheit des Macs - also Apples Standardformulierung.Nach der gestrigen Freigabe von macOS Sierra zeigte sich, dass die neue Systemversion insgesamt sehr ausgereift ist und größere Pannen ausblieben. Allerdings gab es noch zahlreiche kleinere Fehler, die dann wohl mit 10.12.1 der Vergangenheit angehören. Sollte Apple denselben Zeitplan wie in den vergangenen Jahren verfolgen, so ist mit der Veröffentlichung von macOS 10.12.1 in den kommenden zwei bis vier Wochen zu rechnen. Zusätzlich zu macOS 10.12.1 Beta 1 verteilte Apple auch eine neue Version der Entwicklungsumgebung Xcode.iOS 10.1 wird hingegen neue Funktionen enthalten. Neben den allgemeinen Fehlerbehebungen sagte Apple bereits auf dem Event Anfang des Monats zu, Besitzern des iPhone 7 Plus das sogenannte "Picture Bokeh" nachzuliefern. Dabei handelt es sich um eine Bildanalyse, bei der das Gerät erkennt, welcher Teil des Fotos das eigentliche Motiv und was der Hintergrund ist. Ein Anwendungsgebiet dafür ist, beispielsweise die Person im Vordergrund scharf dazustellen, wohingegen auf den Hintergrund ein Weichzeichner angewendet wird und die wichtigsten Elemente der Aufnahme sich somit besonders hervorheben.